Júlia Rezende: novo projeto musical tem apoio de Whindersson Nunes

A cantora Júlia Rezende lançou uma versão especial do projeto Gira Sessions em abril. Agora, o vídeo estreará no canal do YouTube de um dos sócios da Gira Sol Music, Whindersson Nunes, que conta com mais de 44 milhões de inscritos.

Com uma sequência de quatro faixas ao vivo que exploram diferentes fases emocionais com letras sinceras e performances cheias de personalidade, ironias, emoção e muito mais, a sessão foi gravada em formato acústico e ganhou a direção audiovisual de André Loureiro, que aposta em uma estética direta e intimista, para colocar Júlia no centro da cena – com músicas escritas por ela e por parceiros.

O Gira Session é uma série de performances acústicas inéditas, lançadas semanalmente no YouTube de Whindersson Nunes. Gravado e produzido internamente, o projeto destaca artistas convidados — entre novos talentos e nomes já consolidados — em versões exclusivas, com alta qualidade estética e curadoria artística. O projeto é assinado pelo próprio influenciador, ao lado de JEFF - produtor indicado ao Grammy Latino - e Dan Pinoti.

Quatro moods, quatro vibes, quatro versões de Júlia Rezende

A sessão começa com Eu, faixa escrita por ela e Sabrina Lopes, que abre os trabalhos com uma energia de autocuidado. A artista canta sobre estar bem na própria companhia e não querer saber de mais ninguém no momento: "Essa música é um hino de autoconfiança e amor-próprio. A letra fala sobre estar bem sozinha, curtindo a própria companhia e cuidando da própria energia. A protagonista não está procurando um novo amor — prefere se preservar e seguir em paz com quem é."

Depois vem Lista Vip, escrita também por ela e Sabrina, além de Lucas Nage e Jéf Souza, onde a ironia toma conta. Rezende manda aquele "boa sorte" pro ex com uma pitada de acidez: "Um pop cheio de atitude e vingancinha emocional. A personagem deseja 'boa sorte' ao ex, mas com aquele toque de ironia: ela sabe que ele não vai encontrar ninguém melhor. Misturo dor e poder, mostrando que saiu ferida, mas agora é ele quem vai sofrer."

Na sequência, a faixa escrita por ela, Mariah, Dougie Ribeiro e Leo Rocatto, Só de Imaginar mistura desejo com um pouco de caos — sabe aquele relacionamento que não dá certo, mas também não dá pra esquecer?! É essa a pegada que deixa a canção ainda mais emotiva e com um toque sexy: "Aqui entra uma vibe sensual e com emoção ao mesmo tempo. A letra mistura saudade, desejo e aquela relação intensa que vive entre idas e vindas. É sobre aquele amor que ninguém consegue esquecer."

Fechando a session, Fases, escrita em parceria com Bia Torres, traz vulnerabilidade, mas sem perder a força. Júlia canta sobre dores do passado e como essas experiências moldaram quem ela é hoje: "Essa é mais introspectiva e sincera. Fala sobre momentos do passado, cicatrizes e amores que não deram certo. A personagem se reconhece como imperfeita, mas aberta a amar de novo — ainda que com ressalvas. É uma letra que equilibra vulnerabilidade com força interior."

As quatro músicas ganharam clipes no estilo live session, com voz ao vivo e instrumentação mais orgânica e contam com a produção de JEFF. A ambientação acústica reforça a entrega emocional das letras e mostra uma Júlia intensa, sem personagens, vivendo cada linha.

Gira Sessions não é só um projeto visual — é um recorte de várias versões da mesma mulher.

