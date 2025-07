Bruno Gadiol e Clau refletem sobre o amor recíproco em inédito single

Bruno Gadiol dá sequência ao Ato 2 de seu álbum conceitual Gêmeos em Gêmeos com um dos encontros mais aguardados do pop nacional. Em parceria com Clau, o cantor lança Não Era Amor, Foi Só Tesão, uma faixa intensa que mergulha em relações desequilibradas e descompassadas.

A música narra o confronto entre expectativa e realidade afetiva, com ambos os artistas interpretando lados opostos de um jogo emocional — ele quer mais do que uma paixão passageira; ela guarda distância por proteção.

Com influências do R&B contemporâneo e do pop, a música se apoia na troca vocal entre os intérpretes para construir uma tensão crescente. Bruno Gadiol dá voz à frustração de quem busca uma entrega emocional verdadeira, enquanto Clau assume a perspectiva de quem, mesmo envolvida, não consegue se abrir por completo.

“Essa música fala sobre quando a gente acha que está vivendo um começo de história de amor, mas percebe que a outra pessoa nunca esteve na mesma página”, explica Bruno Gadiol. Já Clau completa: “Pra mim, essa faixa representa o outro lado — o de quem não se entrega por completo. A gente quis mostrar os dois lados da história, sem vilão nem mocinho”.

A intensidade da faixa se materializa em um clipe cinematográfico, dirigido por Bruno Gadiol e Luke Vidal. Ambientado em uma estética noir urbana, os artistas encenam uma fantasia de poder invertido, interpretando uma policial e uma criminosa em um flerte visual carregado de tensão. Figurinos marcantes, luz e sombra dramáticos e atuações provocativas traduzem o conflito entre desejo e frustração em imagens pulsantes.

'Gêmeos em Gêmeos': dualidade em três atos na obra de Bruno Gadiol

Escrita por Bruno Gadiol e produzida ao lado de DMAX, Não Era Amor, Foi Só Tesão se soma à narrativa de Gêmeos em Gêmeos, um álbum dividido em três atos temáticos:

Vênus: canções animadas sobre relacionamentos instáveis;

Marte: desejo, intensidade e impulsividade;

Saturno: introspecção, maturidade e recomeços.

Com o projeto, Bruno propõe um mergulho em suas próprias contradições e afetos, misturando sonoridades vibrantes com tons mais melancólicos. A estética musical e visual reflete sua constante transformação como artista e indivíduo.

Confira: