João Bosco e Vinícius gravam projeto audiovisual 'Deixa o Barulho'

João Bosco e Vinícius são donos de um legado imensurável que transformou a história da música sertaneja. Gravaram dezenas de canções que alcançaram o topo do ranking, entrando para o time de hinos inesquecíveis do gênero.

Mesmo jovens, colecionam mais de 20 anos de carreira e uma importância digna dos medalhões. Conquistaram o respeito de seus ídolos e a admiração dos que vieram depois. Agora, João Bosco e Vinícius escrevem mais um capítulo dessa trajetória que, definitivamente, nasceu para ser eterna.

Com as participações especiais de Gusttavo Lima, Lauana Prado e Hugo & Guilherme, eles subiram ao palco do Multiplan Hall, na cidade de Ribeirão Preto (SP), na quarta-feira, 16 de julho, para registrar o inédito projeto Deixa o Barulho, com a assinatura de Marcelo Cheba para as 18 faixas, sendo 16 inéditas e duas regravações.

Deixa o Barulho traz a direção de vídeo de Fernando Catatau e direção executiva de Rafael Kinock e Luiz Montoya. O projeto se soma a parceria junto a Warner Music e a Balada Music - que recentemente foi anunciada, dando ainda mais força e peso à carreira de João Bosco e Vinicíus.

Em uma noite estrelada, cercados por familiares, amigos e fãs, João e Vinícius protagonizaram um verdadeiro espetáculo. Energia infinita do início ao fim imprimindo faixa a faixa a identidade sonora tão particular que carregam. Timbres únicos e juntos a uma constelação, eles agora dão início a um novo momento de uma das histórias mais espetaculares de todos os tempos.

Cenário impecável, totalmente desenhado em painéis de led de alta definição – dando origem a um cenário 3D cheio de profundidade, iluminação apoteótica e um repertório deslumbrante de inéditas, considerado por eles como “o melhor de nossas vidas”. Para acompanhá-los, uma orquestra de cordas que se uniu a banda sob os arranjos de Cheba – que ousou ao inserir novos elementos e ritmos, como o eletrônico, mas preservando a alma e a essência dos artistas.

Parceria que antecede os palcos, João Bosco e Vinícius se tornaram amigos ainda na infância, na cidade de Coxim (MS). A música, claro, era algo comum entre eles. Com a formação da dupla, realizavam shows em bares e eventos em Mato Grosso do Sul. Depois, já em Campo Grande, com João Bosco cursando odontologia e Vinícius, fisioterapia, o público passou a ser o universitário, cabendo a eles a missão de renovação do gênero e a protagonizar um dos maiores e mais importantes movimentos da música brasileira, popularmente conhecido como sertanejo universitário.

A importância de João Bosco e Vinícius é tão grande que foram consolidados logo em 2011, com a estatueta mais disputada do cenário musical brasileiro latino-americano: o Grammy! Ao todo, foram quatro indicações e uma premiação, dando aos artistas o reconhecimento merecido.

Desde o início do ano, a dupla realizou centenas de audições para escolher as 16 canções inéditas que escrevem a história de Deixa o Barulho. Agora, o lançamento do álbum está previsto para o segundo semestre de 2025.