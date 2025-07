Isa Buzzi: em seu retorno, artista lança o pop de 'Coração Blindado'

A cantora e compositora Isa Buzzi lança nesta sexta-feira (18) o single Coração Blindado, abrindo os caminhos para uma nova era em sua carreira. Escrita por ela em parceria com Marcos Bohrer e produzida por maBê (mesmo time criativo por trás de sucessos de João Klein e banda FLY), a faixa entrega uma sonoridade marcante, que une influências do synthpop e retrô pop ao estilo pop/rock que já é assinatura da artista.

A música traz um olhar irônico e confessional sobre os descompassos do amor moderno, colocando em evidência o ponto de vista de quem já se cansou de idealizações e resolveu blindar o coração. “Essa música nasceu do desejo de falar sobre a saturação emocional. Sabe quando você já amou tanto, acreditou tanto, que hoje só quer viver sua vida em paz? É isso. Ela fala sobre essa autodefesa, esse ‘chega!’”, afirma Isa Buzzi.

A sonoridade de Coração Blindado aponta diretamente para uma paleta sonora que traz referências de nomes como Cyndi Lauper, A-ha, Michael Jackson, The Weeknd e Harry Styles. O resultado é uma fusão de nostalgia e contemporaneidade que se manifesta tanto nas batidas quanto na estética visual.

Com sintetizadores marcantes, vocais em camadas e uma produção que equilibra suavidade e impacto, Isa aposta numa abordagem mais orgânica, sem perder o apelo pop. “Quis trazer uma vibe retrô, mas com alma. Não é só estética: essas referências estão no meu DNA musical”, explica.

Isa Buzzi entre o amor e os punhos cerrados: o clipe de 'Coração Blindado'

O videoclipe de Coração Blindado promete entregar uma narrativa visual poderosa. Dirigido por Rigola, conhecido por trabalhos com Hungria, Kevinho, Mc Daniel, Péricles e Zé Felipe, o clipe mostrará Isa em cenas contrastantes com casais apaixonados, enquanto ela curte a própria companhia. Do cinema ao parque de diversões, Isa se diverte sozinha — alheia às trocas de afeto ao redor.

A simbologia do vídeo também é reforçada por momentos de luta literal e figurada: a artista aparece lutando boxe e patinando, numa metáfora visual sobre a resistência ao amor e o equilíbrio emocional necessário para seguir em frente. “É quase como se o clipe dissesse: ‘o mundo é dos casais, mas eu tô bem assim’”, brinca Isa Buzzi. “A gente também precisa normalizar estar bem sozinho.”

Apesar de ainda em fase de produção, o clipe já gera expectativa entre os fãs por evidenciar a nova estética da artista. “A ideia é mostrar que, mesmo num mundo rodeado de romance, é possível viver intensamente — sem depender do outro para isso”, completa a cantora. O resultado promete ser um divisor de águas visual em sua trajetória.

Confira: