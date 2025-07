Grupo Envolvência disponibiliza primeiro EP do projeto 'Metamorfose'

O Grupo Envolvência, um dos principais representantes da nova geração do pagode brasileiro, acaba de lançar o primeiro EP do aguardado projeto Metamorfose. Gravado em 2024 no Estação 80, em Mauá (SP), com ingressos esgotados, o audiovisual celebra a maturidade e evolução do grupo, sem abrir mão do romantismo e da alegria que conquistaram o país.

O destaque deste primeiro lançamento é a faixa Onde, com participação especial do cantor Ferrugem, um dos grandes nomes do gênero. Com uma melodia envolvente e letra marcante, a música promete emocionar os fãs e reforçar a conexão entre gerações do pagode.

“Participar do EP desses irmãos foi especial demais pra mim. Eu acompanho o trabalho deles há um tempo e poder estar junto, somando e vendo eles se firmarem com tanta verdade, talento e amor pelo pagode é bonito demais. ‘Onde’ é uma música que carrega sentimento e eu fiquei muito feliz de poder somar nesse momento tão importante deles. Tenho certeza de que a galera vai curtir!”, comemorou Ferrugem.

Além da faixa foco, o EP conta ainda com a participação da cantora Ana Clara em Chora No Pagode, e um medley especial com os sucessos Mina de Fé / Deixa Alagar / Pensa Bem, resgatando clássicos que fizeram parte da trajetória do grupo.

Este é apenas o primeiro capítulo de Metamorfose, projeto que será dividido em cinco EP's lançados ao longo do ano. Com músicas inéditas, regravações e colaborações de peso, o trabalho marca uma virada na carreira do Envolvência — mais maduros, conectados com o presente e prontos para escrever um novo e emocionante capítulo na história do pagode.

Confira: