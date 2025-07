Clau brinca com sensualidade e bom humor na inédita 'Branca de Neve'

A cantora e compositora Clau está de volta com um lançamento pra lá de inusitado e cheio de personalidade. Branca de Neve é uma faixa pop irreverente que mistura sensualidade, humor e referências ao universo dos contos de fadas — mas com uma pegada 100% atual. A faixa já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music, via Virgin Music.

Inspirada em uma brincadeira com seguidores nos Stories, a música nasceu a partir de um desafio: transformar o tema Branca de Neve em letra de música. A ideia foi enviada por um fã há cerca de dois anos, e desde então ganhou força nas redes, até finalmente virar uma produção oficial. “O público pediu tanto que eu decidi levar a ideia pro estúdio e transformar a brincadeira em música de verdade”, conta Clau.

No clima do hit, que brinca com a ideia de ter um ‘boy’ para cada dia da semana, o clipe de Branca de Neve chega em formato de visualizer, mas com um elenco que os fãs vão reconhecer de longe. Clau convidou sete participantes do reality De Férias com o Ex: Caribe VIP, com quem teve envolvimento e criou laços de amizade durante o programa, para estrelarem como seus “sete anões” modernos — e extremamente estilosos.

André Pereira, Aryan Almeida, Pedro Daddio, Nizam Hayek, Polidoro Jr, Carlos Eduardo Oliveira (Cadu) e Gustavo Siqueira Perpétuo (Marrom) são os nomes que compõem o time masculino do vídeo. Cada um aparece em chamadas de vídeo com a cantora, representando de forma divertida as características citadas na música. “Pensei nesses amigos porque são próximos de mim e achei que combinavam com os trechos da música. Isso deixou tudo mais específico e divertido também”, explica a artista.

Mesmo com um toque sensual e cenas mais ousadas, Clau faz questão de manter o bom humor e a leveza no ar: “Tem uma parte mais picante, claro, mas eu também quis mostrar meu lado mais bobo, fazendo careta, sendo palhacinha mesmo. Não queria uma coisa forçada, pesada. Essa é uma música divertida, despretensiosa. É uma gracinha que eu tô fazendo pra galera curtir”, completa.

A escolha do lançamento neste momento também não é por acaso. Participando atualmente do reality show, Clau enxerga Branca de Neve como uma trilha sonora perfeita para essa fase mais livre, espontânea e bem-humorada de sua vida: “A música representa muito do que eu tô vivendo agora. Um momento leve, de curtição, de não me levar tão a sério. Casou perfeitamente com essa fase que o público tá acompanhando nas telas.”

Ouça: