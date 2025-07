Capital Inicial emociona plateia no 'Capital Moto Week' com show acústico - (crédito: PC Cavera / CMW)

As noites são todas iguais só mesmo na letra da música! Porque a terceira noite (26) do Capital Moto Week 2025 foi, literalmente, um marco e única.

Com a arena completamente lotada, o festival bateu mais forte no coração dos fãs ao trazer para o palco principal o Capital Inicial em sua turnê comemorativa de 25 anos do lendário álbum Acústico MTV. O show, que era um dos mais aguardados da edição, superou todas as expectativas.

O palco dessa celebração não poderia ser outro: Brasília (DF), a cidade que viu a banda nascer, crescer e conquistar o país — e que agora a recebe novamente no maior festival de motos e rock da América Latina.

Em 2022, a banda subiu nesse mesmo palco em um show apoteótico, que levou mais de 90 mil pessoas à arena principal e ostenta o recorde de público do CMW. A perfomance deste sábado (26) reviveu os grandes momentos do acústico que, no início dos anos 2000, devolveu o Capital Inicial ao topo da cena musical brasileira com hits como, Natasha, Tudo Que Vai e À Sua Maneira. Canções que, até hoje, seguem entre as mais tocadas da banda nas plataformas de streaming e nas memórias afetivas de várias gerações.

Um dos pontos altos foi Primeiros Erros. Quando Kiko Zambianchi introduziu os primeiros acordes do clássico, a galera se animou muito. “Estou cada vez mais convencido de que o show não acontece só aqui em cima”, revelou Dinho, enquanto milhares de vozes cantavam os versos da canção, num lindo espetáculo. Foi empolgação em todo o set: Fátima, Música Urbana, Veraneio Vascaína e Natasha também levantaram o público, que estava ensandecido. Tanto que, em determinado momento, o vocalista se ajoelhou fazendo reverência à plateia.

Aliás, a presença de palco do Dinho impressiona: é um frontman na melhor concepção do termo. Interagiu com o público, chamou todos a participarem e até ganhou presentes. “A gente está muito feliz de estar aqui de novo, é nossa terceira vez no Capital Moto Week! Obrigado pela maravilhosa recepção de sempre”, agradeceu o vocalista.

Antes de ir embora, Dinho ainda cantou à capela, junto com o público, a música Por Enquanto do saudoso Renato Russo (1960-1996) Por Enquanto. Além do Capital Inicial, os brasilienses da banda Amazing, seguidos pelo som pesado da Trampa, aqueceram a multidão em frente ao palco principal com letras marcantes e muita atitude.

Confira o setlist do show do Capital Inicial no Capital Moto Week na noite deste sábado (26):

O passageiro (The Passenger)

O mundo

Todas as noites

Tudo que vai

Independência

Leve desespero

Eu vou estar

Cai a noite

Fogo

Olhos vermelhos

Primeiros erros (Chove) (com solo de Kiko Zambianchi)

Mais

Fátima

Veraneio Vascaína

Música urbana

Como devia estar

Depois da meia noite

Não olhe pra trás

Natasha

Encore

Iron Man (homenagem a Black Sabbath e Ozzy Osbourne)

Quatro vezes você

À sua maneira

Encore 2

Por Enquanto