Bruno Gadiol lança 'Coisas Triviais' e dirige clipe oficial

O cantor, compositor e ator Bruno Gadiol lançou sua nova faixa Coisas Triviais, em parceria com o produtor musical Zain. A música chega como parte do Ato 3 – Saturno – do álbum Gêmeos em Gêmeos, segundo projeto de estúdio do artista, previsto para agosto. Conhecido por sua sensibilidade e autenticidade, Bruno dá continuidade a uma narrativa musical que tem chamado atenção pela construção estética e emocional.

A faixa retrata o amadurecimento de quem já viveu amores intensos e agora encontra conforto e plenitude nas rotinas compartilhadas: “Eu escrevi Coisas Triviais depois de viver algumas relações frustrantes e finalmente me ver num amor tranquilo, com uma pessoa que me deixa em paz e me faz feliz”, conta Bruno. “A música é quase uma conversa comigo mesmo. Por mais clichê que pareça, as coisas mais especiais estão nas pequenas rotinas do dia a dia.”, explica.

Dirigido, filmado e editado pelo próprio Bruno Gadiol, o clipe de Coisas Triviais dá ainda mais profundidade ao lançamento. Sem atores ou grandes produções, o vídeo foi registrado ao longo de meses pelo artista, documentando momentos reais com seu namorado – inspiração direta da canção. O resultado é uma narrativa visual íntima e verdadeira, que resgata o afeto presente no cotidiano.

“Eu queria que o clipe fosse como um álbum de memórias. Revi várias cenas que gravei no celular ao longo dos últimos meses e percebi que ali estava o sentimento da música. São gestos simples, como fazer café, deitar na cama ou andar pela cidade, mas que juntos contam uma história", revela o artista

A produção é assinada por Zain, produtor brasileiro em ascensão que já colaborou com artistas como MC Zaac e Anitta, reconhecido por sua capacidade de transitar entre gêneros e criar atmosferas sonoras envolventes. Inspirada na MPB e na Bossa Nova, a canção aposta em uma estética leve e acolhedora. Violões suaves, percussões discretas e melodias aconchegantes reforçam o caráter contemplativo da faixa.

“Queríamos uma música que soasse como um abraço”, explica Bruno. “A Bossa tem essa coisa gostosa, tranquila, que combina muito com a ideia de olhar para dentro e valorizar o agora.”

Confira: