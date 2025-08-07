Alma Djem estreia o show 'Acústico em São Paulo' no Globoplay e Canal BIS

Um ano após a emocionante gravação na capital paulista, o Alma Djem celebra um novo marco em sua trajetória: a estreia do aguardado DVD Acústico em São Paulo, que chega com exclusividade ao Globoplay e ao Canal BIS nesta sexta-feira (8). Gravado em julho de 2024, o show reuniu 31 canções em um formato intimista, potente e afetivo — como a banda sempre sonhou —, e contou com participações especiais que marcaram a história do grupo, entre elas Maneva, Vitor Kley, Falamansa, Atitude 67, Roberta Campos, Maskavo, Fábio Brazza, Adão Negro, Macucos e Chimarruts.

Com direção de vídeo de Rodrigo Pysi, parceiro de longa data do Alma Djem e nome forte do cenário audiovisual musical, e produção musical assinada por Juninho Sarpa, o projeto não só revisita a essência sonora da banda como também projeta sua maturidade artística.

O setlist traz composições assinadas por Marcelo Mira, vocalista e fundador do grupo, cuja trajetória como compositor se estende por sucessos gravados por artistas como Ricky Martin, Claudia Leitte, Jorge & Mateus e Wanessa Camargo.

“A gente viveu esse acústico com o coração inteiro. Desde a escolha do repertório até o último acorde tocado, tudo foi pensado com muito carinho, respeito e entrega. Agora, poder compartilhar isso com o público do Globoplay e do Canal BIS é a realização de mais um sonho”, diz Mira. “É uma oportunidade única de mostrar a nossa música para novas pessoas e, quem sabe, ganhar novos fãs pelo Brasil afora.”

A estreia do show marca também um ciclo de colheita: nos últimos meses, quatro EP's que foram lançados nas plataformas digitais (o quinto chega no dia 15 de agosto) e que compõem o projeto receberam elogios do público e da crítica. Para Marcelo Mira, esse momento simboliza uma virada de chave na trajetória do Alma Djem.

“É muito bom ver esse reconhecimento chegando. Esse acústico é um degrau importante na nossa caminhada. Sempre sonhamos alto — tocar para multidões, levar nossa mensagem pelo país e pelo mundo — e esse trabalho nos aproxima ainda mais disso”, completa.

O Acústico em São Paulo é mais do que um registro ao vivo: é um retrato sensível da história da banda brasiliense e de sua conexão com a música brasileira, em toda sua diversidade e força afetiva. Agora, eternizado na tela, o show segue seu percurso, alcançando novos corações.

