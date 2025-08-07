Seu Cuca e Julies apresentam sucessos em São Paulo

A vibração boa vai tomar conta da capital paulista na noite de 16 de agosto, quando a JAI Club recebe um encontro especial que promete aquecer os corações e fazer todo mundo dançar no melhor clima good vibes. A banda Seu Cuca comemora 25 anos de estrada ao lado do cantor e compositor Julies, um dos nomes em ascensão na cena reggae. Será uma noite de celebração, nostalgia e novidades com artistas que carregam nas batidas e nas letras a leveza e a força da música feita com alma.

Com uma trajetória marcada por hits como Já Que Você Não Me Quer Mais, Não Há e Deixa Ser, o Seu Cuca chega ao palco da JAI celebrando um quarto de século de carreira com um show especial. A banda promete um repertório recheado de clássicos que marcaram gerações, além de surpresas para os fãs que acompanham essa jornada desde os anos 2000. Com letras positivas e um som que mistura reggae, pop e rock de forma única, o grupo reforça, mais uma vez, sua relevância na cena musical brasileira.

Já o Julies, dono de uma das vozes mais marcantes do novo reggae nacional, leva ao público um show vibrante e atual. Com faixas como Quem Sabe, Fumaça e Nosso Sentimento, o artista mostra por que vem conquistando cada vez mais espaço com seu pop reggae moderno. Além dos sucessos que o público já canta junto, ele prepara algumas novidades inéditas, oferecendo um gostinho do que está por vir em sua nova fase artística.

Do clássico ao contemporâneo, o encontro entre Seu Cuca e Julies será uma celebração do pop, do rock e do reggae em diferentes gerações e formas. É o tipo de noite que promete emoção, dança e aquela sensação de que a música, quando feita com verdade, atravessa o tempo e continua a nos conectar

Seu Cuca e Julies na JAI Club

Data: 16 de agosto de 2025

Local: JAI Club – Rua Vergueiro, 2676 – Vila Mariana – São Paulo-SP

Abertura da casa: 18h

Ingressos à venda via Hoppin (R$ 50,00 - 2º lote/meia-entrada ou entrada solidária mediante 1kg alimento não perecível)

Classificação: Livre

