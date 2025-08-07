The Realness Festival 2025 tem ingressos esgotados em lineup com estrelas

A quarta edição do The Realness Festival, o maior festival drag da América Latina, acaba de esgotar todos os ingressos disponíveis. O evento acontece no dia 16 de agosto de 2025, na Vibra São Paulo, e contará com uma programação histórica que reúne nomes consagrados do RuPaul’s Drag Race, ícones nacionais e novas promessas da cena drag.

Entre as atrações internacionais estão Sasha Colby (campeã da 15ª temporada), Shea Coulée (All Stars 5), Sasha Velour (vencedora da 9ª temporada) e Symone (campeã da 13ª). Completam o line-up estrelas como Roxxxy Andrews, da mais recente edição de All Stars, Morphine Love Dion, destaque da 16ª temporada, Gigi Goode, finalista da 13ª, e Jewels Sparkles, recém-saída da 17ª temporada.

O festival, conhecido por esgotar todas as suas edições anteriores, consolida-se como um dos principais palcos de visibilidade e celebração da arte drag no continente. Esta será a primeira vez que o evento acontece na Vibra São Paulo, uma das maiores casas de espetáculos do Brasil, com estrutura voltada à inclusão, acessibilidade e conforto do público — que poderá acompanhar os shows por telões, áreas com lugares sentados e espaços adaptados.

Representatividade brasileira em destaque

O lineup nacional também impressiona. Estarão presentes Grag Queen, vencedora do Queen of the Universe e apresentadora do Drag Race Brasil, além das finalistas da primeira edição nacional do reality, Betina Polaroid e Hellena Malditta.

Nomes como DaCota Monteiro, NAZA, Frimes, Desirré Beck, Silvetty Montilla, Ikaro Kadoshi, entre outras drags brasileiras, completam a lista de talentos que prometem entregar performances inesquecíveis ao público.

The Realness Festival 2025

Local: Vibra São Paulo – Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida, São Paulo

Data: 16 de agosto de 2025 (sábado)

Meet & Greet: 18h30

Abertura da casa: 20h

Início dos shows: 21h

Classificação: 18 anos desacompanhados, 16 anos acompanhados por responsável legal

Ingressos: esgotados

