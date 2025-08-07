InícioColunistas#Marcelo de Assis

The Realness Festival 2025 tem ingressos esgotados em lineup com estrelas

Maior festival drag da América Latina acontece dia 16 de agosto na Vibra São Paulo

The Realness Festival 2025 tem ingressos esgotados em lineup com estrelas - (crédito: Reprodução / Instagram / @sachacolby)
A quarta edição do The Realness Festival, o maior festival drag da América Latina, acaba de esgotar todos os ingressos disponíveis. O evento acontece no dia 16 de agosto de 2025, na Vibra São Paulo, e contará com uma programação histórica que reúne nomes consagrados do RuPaul’s Drag Race, ícones nacionais e novas promessas da cena drag.

Entre as atrações internacionais estão Sasha Colby (campeã da 15ª temporada), Shea Coulée (All Stars 5), Sasha Velour (vencedora da 9ª temporada) e Symone (campeã da 13ª). Completam o line-up estrelas como Roxxxy Andrews, da mais recente edição de All Stars, Morphine Love Dion, destaque da 16ª temporada, Gigi Goode, finalista da 13ª, e Jewels Sparkles, recém-saída da 17ª temporada.

O festival, conhecido por esgotar todas as suas edições anteriores, consolida-se como um dos principais palcos de visibilidade e celebração da arte drag no continente. Esta será a primeira vez que o evento acontece na Vibra São Paulo, uma das maiores casas de espetáculos do Brasil, com estrutura voltada à inclusão, acessibilidade e conforto do público — que poderá acompanhar os shows por telões, áreas com lugares sentados e espaços adaptados.

Representatividade brasileira em destaque

O lineup nacional também impressiona. Estarão presentes Grag Queen, vencedora do Queen of the Universe e apresentadora do Drag Race Brasil, além das finalistas da primeira edição nacional do reality, Betina Polaroid e Hellena Malditta.

Nomes como DaCota Monteiro, NAZA, Frimes, Desirré Beck, Silvetty Montilla, Ikaro Kadoshi, entre outras drags brasileiras, completam a lista de talentos que prometem entregar performances inesquecíveis ao público.

The Realness Festival 2025
Local: Vibra São Paulo – Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida, São Paulo
Data: 16 de agosto de 2025 (sábado)
Meet & Greet: 18h30
Abertura da casa: 20h
Início dos shows: 21h
Classificação: 18 anos desacompanhados, 16 anos acompanhados por responsável legal
Ingressos: esgotados

Marcelo de Assis

Tags

Por Marcelo de Assis
postado em 07/08/2025 18:56
