João Beydoun faz do reggae seu destino e assina com a Blessed Records

João Beydoun acaba de assinar contrato com a Blessed Records, selo e estúdio referência na cena reggae e pioneiro mundial na produção em Dolby Atmos voltada exclusivamente ao gênero. A parceria contempla o lançamento de um EP inédito ainda este ano, além de audiovisuais no formato Live Session e o gerenciamento completo da carreira do artista.

A chegada de João à gravadora representa não apenas a aposta em um novo nome, mas o início de uma nova geração no reggae brasileiro — que carrega consigo o DNA de um dos maiores ícones do estilo no país: Fauzi Beydoun, vocalista da lendária banda Tribo de Jah.

O cantor, compositor e multi-instrumentista de 21 anos encontrou na música um chamado natural: “O reggae mora dentro de mim. Cresci com meu pai tocando pela casa, participando dos bastidores de shows e ouvindo discos. Mas foi só durante a pandemia, aos 16 anos, que eu realmente entendi que também queria fazer isso. Comecei a compor e fui pro estúdio gravar minhas primeiras faixas por conta própria”, revela o artista, que toca violão, baixo e guitarra, e atualmente se dedica também ao teclado e à bateria.

Para Fauzi, a vocação do filho foi uma surpresa: “O João, no começo, estava mais focado no futebol, chegou a treinar em time profissional. De repente, começou a tocar tudo, compor, produzir... Fiquei impressionado. Nunca forcei nada, ele é autodidata e muito talentoso. Claro que carrega a referência do meu trabalho, mas o que ele faz é muito próprio, muito verdadeiro. Me emociono ouvindo as composições dele. São músicas de gente grande”, comenta o pai, orgulhoso. Segundo ele, João representa com autenticidade o processo de renovação da cena reggae no Brasil.

João assume com naturalidade o legado que carrega, mas faz questão de trilhar um caminho com identidade. Suas maiores influências vêm do reggae de raiz, como Bob Marley and The Wailers, Steel Pulse, The Gladiators e Third World. Mas ele também se inspira na música brasileira, citando Djavan, Milton Nascimento, Jorge Ben e Luiz Gonzaga como mestres.

“Meu objetivo é espalhar mensagens construtivas, levar boas reflexões, paz, alegria e espiritualidade. Gosto de reggae, é a música que amo e que me define. Mas também estou aberto a explorar outras sonoridades, desde que eu consiga manter minha essência regueira”, afirma.

Sob a direção artística da Blessed Records, João contará com a produção musical de Thiago “JahBass”, produção executiva e artística de Márcio Sampaio, e representação artística e venda de shows liderada por Ney Carlos, empresário com longa trajetória na cena reggae nacional. A distribuição será realizada em parceria com a Symphonic Brasil, da qual a Blessed é o único braço oficial voltado exclusivamente ao reggae no país.

Os lançamentos chegam às plataformas com tecnologia Dolby Atmos, reforçando o compromisso com inovação, qualidade e espiritualidade — pilares que acompanham o jovem artista desde a infância.

