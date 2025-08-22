Gica se une a Xande de Pilares em 'Superação'

A cantora Gica lança nesta semana a faixa Superação, que traz a poderosa colaboração de Xande de Pilares, ícone do samba brasileiro. A música inédita já está disponível em todas as plataformas digitais e chega acompanhada de um videoclipe.

Com sua interpretação visceral e autenticidade marcante, Gica reforça seu espaço entre os novos nomes do pagode, enquanto homenageia as raízes do gênero com essa parceria de peso.

A canção é especialmente significativa: composta por Gabriel Lima, Junior Garça e Guga Nandes, Superação foi escrita com base na história de vida da própria Gica. Os compositores mergulharam em sua trajetória para criar uma música que carrega emoção, verdade e uma mensagem poderosa de força e recomeço.

Com arranjos que equilibram suavidade e intensidade, a faixa mostra a maturidade de Gica como intérprete e a conexão profunda que estabelece com o repertório. Ao lado de Xande, a cantora apresenta uma parceria que une gerações do samba, criando um diálogo entre vivência e renovação.

Natural da Rocinha (RJ), Gica tem apenas 22 anos, mas já é considerada uma das vozes mais promissoras do pagode contemporâneo. Com agenda lotada e presença marcante nos palcos, ela vem se destacando com seu estilo único e um carisma que aproxima o público em cada verso.

Confira: