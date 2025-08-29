Cleverson Luiz se une ao Desejo Maior no inédito single 'Era Uma Vez - (crédito: Divulgação)

O pagode romântico ganha um novo capítulo com o lançamento de Era Uma Vez, single inédito do grupo Desejo Maior em parceria com o cantor Cleverson Luiz. Com estreia nesta sexta-feira (29) nas plataformas digitais, a faixa mergulha em sentimentos profundos e memórias marcantes, prometendo emocionar o público com sua intensidade e sensibilidade.

Com vocais marcantes e uma produção caprichada, Era Uma Vez traz uma mensagem forte sobre amor e memórias, com arranjos que equilibram sensibilidade e ritmo. A participação de Cleverson Luiz acrescenta ainda mais emoção e profundidade à interpretação.

O lançamento também vem acompanhado de um clipe oficial, que traduz em imagens a história e a atmosfera da canção, convidando o público a se conectar ainda mais com a narrativa.

O Desejo Maior, formado por Sandrinho, Bruninho Chamego, Marcelo Negrette, Nando Lins e Luís Pinheiro, segue sua trajetória com lançamentos consistentes e colaborações de peso. Em sua nova fase, o grupo vem construindo Uma Nova História, lema que reflete sua maturidade e evolução artística.

Com milhões de visualizações no YouTube e parcerias com nomes como Lucas Morato, Vou Pro Sereno, Gica e Gamadinho, o grupo reafirma seu compromisso com a autenticidade musical e o romantismo que sempre marcaram sua carreira.

Confira: