Cleverson Luiz se une ao Desejo Maior no inédito single 'Era Uma Vez

Música chega nas plataformas digitais acompanhada de clipe oficial

Cleverson Luiz se une ao Desejo Maior no inédito single 'Era Uma Vez - (crédito: Divulgação)
Cleverson Luiz se une ao Desejo Maior no inédito single 'Era Uma Vez - (crédito: Divulgação)

O pagode romântico ganha um novo capítulo com o lançamento de Era Uma Vez, single inédito do grupo Desejo Maior em parceria com o cantor Cleverson Luiz. Com estreia nesta sexta-feira (29) nas plataformas digitais, a faixa mergulha em sentimentos profundos e memórias marcantes, prometendo emocionar o público com sua intensidade e sensibilidade.

Com vocais marcantes e uma produção caprichada, Era Uma Vez traz uma mensagem forte sobre amor e memórias, com arranjos que equilibram sensibilidade e ritmo. A participação de Cleverson Luiz acrescenta ainda mais emoção e profundidade à interpretação.

O lançamento também vem acompanhado de um clipe oficial, que traduz em imagens a história e a atmosfera da canção, convidando o público a se conectar ainda mais com a narrativa.

O Desejo Maior, formado por Sandrinho, Bruninho Chamego, Marcelo Negrette, Nando Lins e Luís Pinheiro, segue sua trajetória com lançamentos consistentes e colaborações de peso. Em sua nova fase, o grupo vem construindo Uma Nova História, lema que reflete sua maturidade e evolução artística.

Com milhões de visualizações no YouTube e parcerias com nomes como Lucas Morato, Vou Pro Sereno, Gica e Gamadinho, o grupo reafirma seu compromisso com a autenticidade musical e o romantismo que sempre marcaram sua carreira.

Confira:

Por Marcelo de Assis
postado em 29/08/2025 13:40
