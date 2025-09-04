Tomorrowland Brasil: empresa abre vagas no Brasil

A NS Operações, empresa referência na gestão de grandes eventos no Brasil, anuncia a abertura de 30 vagas operacionais para atuar em um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, o Tomorrowland Brasil. As oportunidades são para as funções de Acesso e Orientação de Público, peças-chave na engrenagem que garante a magia e a segurança do evento, que acontecerá em Itu, interior de São Paulo.

A empresa busca por profissionais de Itu, Jundiaí, Sorocaba, Campinas e região, que sejam proativos e comunicativos, e queiram fazer parte de uma experiência única, contribuindo para a imersão do público no universo do Tomorrowland.

Os selecionados terão a oportunidade de vivenciar os bastidores de um festival de renome internacional, garantindo que a jornada dos participantes seja fluida e inesquecível desde o primeiro contato.

Para as vagas, a empresa oferece diárias a partir de R$ 160 com transporte desde a acomodação da empresa até o evento, alimentação e acomodação inclusas, um pacote atrativo para os profissionais que desejam imergir completamente na atmosfera do evento. A companhia reforça que a disponibilidade para comparecer em todos os dias do festival é um requisito fundamental.

Raquel Boletti, CEO da NS Operações, destaca a importância da equipe operacional na construção da experiência do público: "Nosso time é o primeiro sorriso, a primeira orientação, o primeiro contato que o fã tem ao chegar no festival. Em um evento da magnitude do Tomorrowland, onde cada detalhe é pensado para encantar, a excelência na operação de acesso e orientação é crucial. Não estamos apenas contratando staff, estamos convidando pessoas para serem guardiãs da experiência, para ajudarem a escrever mais um capítulo mágico na história do festival no Brasil", afirma a executiva.

Boletti, que tem em seu portfólio a operação de eventos como Rock in Rio e Lollapalooza, complementa: "Acreditamos que a energia de quem trabalha no evento reverbera em todo o ambiente. Por isso, buscamos pessoas que se conectem com o propósito de criar momentos felizes e que entendam a responsabilidade e o privilégio que é trabalhar no Tomorrowland".

Como se candidatar

Os interessados em fazer parte da equipe da NS Operações no Tomorrowland Brasil devem ser maiores de 18 anos. Embora a experiência prévia com eventos seja considerada um diferencial, a empresa valoriza candidatos com boa comunicação, responsabilidade e espírito de equipe.

Para se candidatar, existem duas opções:

- Acessar o perfil da NS Operações no Instagram (@nsoperacoes) e clicar no link de inscrição disponível na bio.

- Enviar um e-mail diretamente para palloma@nsoperacoes.com, manifestando o interesse na vaga.

A convocação está aberta para candidatos de Itu e cidades vizinhas com fácil acesso ao local do evento. A empresa incentiva a candidatura de profissionais de toda a região, reforçando seu compromisso com a geração de oportunidades e o fomento da economia local através da cultura e do entretenimento.

