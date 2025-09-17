Romisson aposta no pop rock e em projeto que une música e solidariedade

Natural de Itabira (MG), terra natal de Carlos Drummond de Andrade, o cantor, compositor e multi-instrumentista Romisson vem se consolidando como uma das vozes promissoras do pop rock brasileiro. Com uma trajetória marcada por desafios e superações, o artista encontrou na música não apenas sua vocação, mas também uma missão de vida.

“Foi um caminho muito difícil, pensei em desistir muitas vezes. Infelizmente, os artistas de cidades pequenas encontram muitas barreiras e dificuldades, pois não temos muitos recursos. Mas o amor pela música me fez seguir buscando mais conhecimento, e não tem como parar, senão paramos no tempo”, conta Romisson, que começou a se apresentar ainda na adolescência, em bares e casas noturnas de sua cidade.

Depois de se mudar para São Paulo em busca de novas oportunidades, o artista decidiu, em 2016, se dedicar integralmente à carreira musical. Desde então, aprimorou-se em diversos instrumentos — violão, guitarra, bateria e teclado — além de técnica vocal, construindo um repertório autoral consistente. Seu primeiro single, Eu Gosto, foi lançado em 2019 e abriu caminho para uma discografia que hoje já soma mais de 18 músicas próprias.

O mais recente lançamento, Tudo Bem, tem conquistado ouvintes e traz uma narrativa intimista, inspirada em sua própria vida: “Essa música representa uma fase pessoal que vivi, uma crise no casamento. Minha esposa foi paciente e juntos superamos essa fase. Se ela tivesse desistido de mim, já teria valido a pena, pela pessoa que ela é. No final, acabei saindo mais fortalecido na minha carreira”, revela o cantor.

Além da música, Romisson também se destaca pelo projeto social Polenta Rock Show, criado ao lado da esposa, Nany. O evento nasceu de uma ação solidária com pessoas com deficiência e cresceu até se tornar uma experiência que une música, gastronomia e amor.

“Em uma festa, por acaso, unimos a polenta e o rock, e foi surpreendente o resultado. A intenção é que a polenta seja sempre gratuita, para que as famílias possam curtir. Um momento marcante é ver os meninos com deficiência se apresentando no palco, mostrando que mesmo com limitações a música une a todos”, afirma.

Com edições que já reuniram até 1.200 pessoas, o projeto é reconhecido por autoridades locais e mostra o quanto a arte pode transformar realidades. Enquanto Romisson embala o público com suas canções, Nany prepara cerca de 800 litros de polenta, servidos gratuitamente às famílias presentes.

Hoje, aos 43 anos, o cantor vive uma fase de maturidade artística e pessoal, equilibrando lançamentos autorais, shows e ações sociais: “A única certeza que tenho é que sem a música eu não existo. Trabalhando sem ela, me sinto vazio, até mesmo depressivo. Mas a música me resgatou, me tocou e me transformou. Meu desejo é tocar as pessoas com a minha arte”, resume Romisson.

Com sua voz marcante, letras pessoais e compromisso social, o artista reforça o poder do pop rock brasileiro de emocionar e criar laços que vão muito além do palco.