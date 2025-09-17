Bruno e Barretto disponibilizam o 2º volume de 'Sistemão'

Entre os principais lançamentos que aconteceram na semana, Bruno e Barretto voltam a se destacar com o impactante Sistemão Vol. 02, que já está disponível nas plataformas digitais com cinco novas faixas que entregam o projeto, todas marcadas pela autenticidade dos arranjos, energia contagiante e pela força inconfundível do timbre paranaense.

Com a experiência de uma década de estrada, Bruno e Barretto, os pioneiros do agronejo, seguem valorizando a cultura do interior. Na cidade de Londrina (PR), em meio a amigos e convidados especiais, registraram 12 canções divididas entre cinco inéditas e sete releituras.

Assim nasceu Sistemão, com a missão de reviver os tempos áureos das violadas universitárias com músicas que atingiram o topo do ranking principalmente no Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

“’Sistemão’ tem a nossa cara, o nosso jeito de fazer música. Recebemos uma forte influência do country e isso, acredito, ficou claro com as canções que já apresentamos logo no primeiro EP. Neste segundo, trazemos a belíssima releitura de ‘Caso Indefinido’, além de ‘Doutor e o Cowboy’, uma das nossas preferidas. Que os nossos fãs recebam ‘Sistemão’ com o mesmo amor com que ele foi pensado, planejado e produzido”, fala Bruno.

Sob a produção de Cleiton Pekois, o segundo volume se completa com Doutor e o Cowboy, Caso Indefinido, Coração de Fora, o medley Coração Idiota/ Pode Voltar Paixão e Mesa 12.

“Sempre existe aquela canção que a gente já imagina como o público vai reagir quando escutar. Desta vez, decidimos deixar que os fãs escolham qual delas vai conquistar mais espaço no coração de cada um”, comenta Barretto.

Enquanto isso, sucessos como Meu Piseiro e Meus Negócios e Me Joga no Mato continuam crescendo organicamente e ampliando a presença da dupla pelo Brasil. Com esse repertório, Bruno e Barretto não apenas celebram as raízes do sertanejo, mas também reforçam a ligação com o mercado agro, perpetuando um legado que há dez anos eleva a música do campo a um patamar de destaque e reconhecimento nacional.

Mais do que um novo projeto, Sistemão é conceitual e chega para celebrar os 10 anos de carreira e reviver os tempos áureos da popularização definitiva do gênero, que ultrapassou barreiras inimagináveis, tornando-se febre no público mais jovem, principalmente os universitários.

Confira: