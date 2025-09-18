UNNA X, do 'Estrela da Casa' lança clipe inédito gravado em cabaré

Quem disse que a vingança não pode ser sexy? UNNA X, finalista da primeira edição do reality Estrela da Casa da Globo, está de volta com Tu Me Ama, faixa que acaba de chegar às plataformas. Produzida pelos premiados Los Brasileros — os mesmos que levaram um Grammy com Karol G — a música é um recado direto para haters, fãs encubados e toda a turma que adora odiar de graça na internet.

“Essa música nasceu há 7 anos como um reflexo de tudo o que vivi com xingamentos, julgamentos e tentativas de me apagar. Eu poderia escolher responder na mesma moeda, ter atitudes baixas e ‘descer do salto’, mas isso só me prenderia ao mesmo ciclo, e não quero isso para mim. Transformei toda essa energia em arte. Essa canção é um conselho para aqueles que me atacam: não se torne arame farpado, não carregue um fardo que não é natural a você”, conta UNNA X, que devolveu em versos o que poderia ter virado rancor.

E se a letra já provoca, o clipe dá o golpe final. Gravado no lendário Cabaret da Cecília, em São Paulo, a produção traz cenários vermelhos, máscaras e uma boa dose de teatralidade para mostrar que a linha entre amor e ódio é bem mais curta do que parece. Entre passos firmes, olhares fatais e cenários dramáticos, Unna aparece liberta da obsessão de quem insiste em odiá-la — e ainda joga charme no processo.

“O palco, os bares, os objetos quebrados… tudo representa a obsessão que não me prende mais. Enquanto eles permanecem escondidos atrás de suas máscaras, eu escolho ser luz, voz, movimento. É a minha resposta sutil e chic, para dizer que eu não preciso me justificar”, dispara UNNA X, com a classe de quem responde sem nem precisar levantar a mão.

A direção e os looks ficaram a cargo do stylist e diretor criativo Luan Ventilari (que já assinou projetos com Wanessa Camargo, Cris Vianna e Maiara & Maraisa), entregando um audiovisual que mistura cabaré, confissão e um toque de deboche.

Com Tu Me Ama, UNNA X mostra que sabe cutucar onde dói, mas sempre de salto alto, maquiagem impecável e com a música como arma mais letal.

Confira: