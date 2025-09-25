Casio apresenta edição limitada de piano voltada ao bem estar

Tocar piano pode ser um ritual de relaxamento, mesmo para quem não é profissional. Para músicos amadores e pessoas que têm a prática do piano como hobby, cada momento ao instrumento se torna uma pausa no dia, uma forma de explorar melodias, improvisar ou tocar suas músicas favoritas.

Pensando nesse público, a marca Casio apresenta ao mercado duas novas cores em edição limitada do piano digital PX-S1100, da conceituada linha Privia: os modelos PX-S1100CB (Calm Blue) e PX-S1100MB (Mellow Beige), que se destacam pelo design minimalista e pela paleta de cores inspirada na tendência mundial e Cor do Ano 2025 Pantone, criando uma presença acolhedora e elegante em qualquer ambiente.

O Calm Blue traz um azul claro suave, com detalhes em feltro marrom, remetendo à madeira e transmitindo sensação de aconchego, enquanto o Mellow Beige combina bege suave com feltro verde, inspirado na natureza, para evocar serenidade.

O conceito Calm & Mellow nasceu da observação de como a música pode se integrar ao cotidiano, transformando ambientes e momentos de pausa em experiências de prazer. Adotando os tons dessaturados - a ultima tendência global de - interiores -, o PX-S1100 combina estética e funcionalidade, adaptando-se a qualquer espaço com harmonia. Com apenas 232 mm de profundidade, é o piano digital mais slim do mundo, oferecendo presença visual discreta, mas impactante, que promove serenidade e bem-estar.

O PX-S1100 reproduz com fidelidade o som de um piano de cauda graças à fonte de som multidimensional Morphing AiR, que captura nuances delicadas e ressonâncias intensas em todas as teclas. O teclado com peso de ação do martelo inteligente simula a sensação de um piano acústico, oferecendo dinâmica e resposta precisas, do toque mais suave ao mais vigoroso. Além disso, o sistema de alto-falantes integrado proporciona graves fundos e agudos cristalinos, garantindo presença sonora e equilíbrio tonal para qualquer estilo de música.

O modelo possui teclado de 88 teclas com timbres realistas de piano e outros instrumentos, garantindo dinâmica expressiva e toque natural. A conectividade Bluetooth para áudio e MIDI via celular ou tablet, é possível tocar junto com músicas favoritas ou explorar a musicalidade. O aplicativo gratuito Casio Music Space permite o acompanhamento digital de partituras e personalização de sons, tornando a prática musical intuitiva, envolvente e acessível para qualquer nível de habilidade.

“Nosso objetivo é que cada piano se torne uma extensão do estilo de vida do usuário, permitindo que músicos amadores explorem a música de forma criativa e prazerosa, sem abrir mão da estética ou da tecnologia. O novo Privia harmoniza perfeitamente com sofisticação e proporciona uma experiência musical fluida e envolvente. Assim, não só se adapta ao estilo de cada um, mas também ao espaço, transformando a música parte da rotina e identidade”, afirma Ayako Masuda, responsável do Planejamento da Divisão de Instrumentos Musicais da Casio.

