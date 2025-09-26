André Sampaio, fundador do Ponto de Equilíbrio, lança trio Mandinga Beat

Após marcar a história do reggae nacional como fundador, guitarrista e compositor de sucessos do Ponto de Equilíbrio – entre eles Aonde Vai Chegar (Coisa Feia) e Só Quero o Que é Meu, que somam mais de 500 milhões de plays nas plataformas digitais –, André Sampaio apresenta agora sua nova criação: a banda Mandinga Beat.

Formado ao lado da cantora Victória dos Santos e do produtor Joss Dee, o trio acaba de lançar o álbum completo Mandinga Beat Novo, disponível em todas as plataformas de música. O carro-chefe do trabalho é o single Kafofo, que chega acompanhado de clipe e sintetiza a identidade sonora do trio e que estará integrado ao novo álbum do grupo qu reúne 11 faixas inéditas e inaugura a estética batizada pelo grupo de afrofusion, que mistura afro house e ijexá.

Kafofo traduz esse conceito em uma atmosfera ao mesmo tempo íntima e dançante. Produzida por André Sampaio e Joss Dee, com participação internacional de Melo-T (Zimbabwe), a faixa tem letra de Victória dos Santos, que resgata termos de origem bantu em uma declaração de amor: “Eu compus a letra como quem entrega o coração para alguém. Quis retratar o afeto e a cumplicidade, criando um lugar seguro para o amor preto”, revela a cantora.

“Queríamos uma arquitetura musical que abraçasse, que fosse trilha tanto para a pista quanto para encontros pessoais, misturando a batida eletrônica ao calor dos instrumentos”, complementa André Sampaio.

Além do conteúdo musical, o álbum se desdobra em um projeto visual: cada uma das 11 faixas terá um visualizer próprio, com direção artística de Bê Leite e fotografia de Dani Dacorso. Para potencializar a imersão, Mandinga Beat Novo foi mixado e masterizado em Dolby Atmos por Thiago Jahbass (Blessed Records).

“A mixagem em Atmos não é apenas técnica, é parte da arte. Queremos que o ouvinte esteja dentro da nossa mandinga”, define o trio.

O disco ainda traz participações de DANDY BJ (Benin), Iara Rennó (Brasil) e Lenna Bahule (Moçambique), reforçando a proposta transcontinental do projeto. Para o Mandinga Beat, o álbum é um manifesto artístico que conecta Brasil e África em uma perspectiva contemporânea e futurista.

"Pensamos em 'Mandinga Beat Novo' como um portal, uma viagem sonora que conecta o Brasil, a África e suas diásporas", define o Mandinga Beat.

André Sampaio: o show do Mandinga Beat em São Paulo

O Mandinga Beat apresenta algumas novidades do novo álbum neste domingo (28), no Festival Bike Música - iniciativa gratuita que transforma energia do corpo em energia para a arte e ocupa espaços emblemáticos da capital com shows de artistas independentes, todos alimentados por bicicletas geradoras de energia limpa - no palco do Novo Anhangabaú, em São Paulo.

A apresentação é aberta ao público e acontece a partir das 17h.

Ouça Kafofo: