Alma Djem se une a Chimarruts na inédita 'Maré Cheia'

O Alma Djem acaba de chegar com mais uma parceria de peso: a banda gaúcha Chimarruts se junta aos brasilienses na faixa Maré Cheia, que abre o EP Pôr do Sol, sexta parte do DVD Acústico em São Paulo. A música é um reggae praiano que nasceu em um encontro de compositores na praia de Itaguaré, no litoral norte de São Paulo, e fala sobre o poder do amor como força de resgate e equilíbrio, capaz de devolver paz, serenidade e o rumo certo à vida.

Maré Cheia representa não apenas uma influência musical, mas também uma longa amizade entre os integrantes de ambas as bandas: “Desde nossos primeiros shows em Porto Alegre, fomos muito bem recebidos pela rapaziada do Chimarruts. Essa conexão se fortaleceu com o tempo e virou irmandade”, afirma Marcelo Mira, do Alma Djem.

Sander Fróis, vocalista, guitarrista e compositor da Chimarruts, já recebeu Mira em sua casa no Rio Grande do Sul para encontros de composição e troca de experiências. “A música é ponte, e com eles sempre foi assim: troca verdadeira, de palco e de vida”, reforça o vocalista do Alma Djem.

Com Maré Cheia, a parceria ganha registro em estúdio e se traduz em poesia sonora. A união entre Alma Djem e Chimarruts é, acima de tudo, celebração da amizade e do reggae como linguagem de afeto, que conecta histórias, caminhos e corações.

Alma Djem leva o show “Acústico em São Paulo” para Brasília neste sábado (27)

Mais do que um show, a volta a Brasília é um abraço no passado e um sopro para o futuro — um convite à vibração, à nostalgia e ao novo. Para tornar a noite ainda mais especial, a apresentação contará com a participação do grupo Jah Live, reforçando a energia coletiva que sempre esteve presente na trajetória da Alma Djem.

Com uma carreira marcada por sucessos, parcerias e shows memoráveis, a banda reafirma, em seu retorno à cidade natal, os laços com amigos, fãs e admiradores que acompanham sua caminhada desde os primeiros passos.

“Vivemos esse acústico com o coração inteiro. Desde a escolha do repertório até o último acorde, tudo foi pensado com muito carinho e entrega. Agora, levar esse show para Brasília e compartilhar esse projeto com o público da nossa cidade tem um significado especial”, afirma Marcelo Mira.

Confira o vídeo de Maré Cheia: