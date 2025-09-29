Inovação: Anitta e Marcos Mion lideram nova fase de banco digital

O Mercado Pago, plataforma financeira do grupo Mercado Livre, acaba de dar um passo ousado em sua estratégia de expansão no Brasil. A empresa anunciou a popstar Anitta e o apresentador Marcos Mion como seus novos embaixadores, reforçando sua presença tanto no universo digital quanto na mídia tradicional.

A revelação foi feita durante o Mercado Livre Experience 2025, evento realizado em São Paulo na última quinta-feira (25) que reuniu especialistas, jornalistas e líderes do setor para apresentar as principais novidades da marca.

A escolha de Anitta e Mion representa uma mudança de posicionamento do Mercado Pago, que busca se consolidar como o banco digital preferido dos brasileiros. A empresa quer ir além da oferta de uma conta corrente, propondo um ecossistema completo de soluções financeiras que atendem desde o consumidor comum até o pequeno empreendedor.

Anitta já havia sido anunciada como parceira da marca em abril de 2025. Desde então, sua influência gerou resultados expressivos: o número de Cofrinhos criados pelos usuários aumentou significativamente, e o valor acumulado nesses espaços quintuplicou. Os Cofrinhos são uma funcionalidade que permite ao usuário guardar dinheiro com objetivos específicos, rendendo diariamente com liquidez imediata.

A chegada de Marcos Mion fortalece ainda mais a estratégia da empresa. Conhecido por seu carisma e forte presença na televisão, Mion traz o Mercado Pago para o horário nobre da TV Globo, com o patrocínio do programa Caldeirão do Mion. Essa movimentação amplia o alcance da marca e reforça sua conexão com diferentes públicos.

A primeira campanha conjunta dos dois embaixadores será lançada na Black Friday, com foco no uso do cartão de crédito Mercado Pago. Os consumidores serão incentivados a aproveitar ofertas exclusivas, mostrando que o banco digital oferece muito mais do que uma conta: crédito, investimentos, seguros e até serviços de saúde digital fazem parte do pacote.

Além disso, o Mercado Pago também investirá na cultura popular: a empresa será patrocinadora master dos Ensaios da Anitta, série de shows que antecedem o carnaval e percorrem diversas cidades brasileiras. Em 2026, a turnê pré-carnaval da artista será oficialmente apoiada pelo banco digital, que oferecerá benefícios exclusivos para quem utilizar o cartão da marca.

Segundo Pethra Ferraz, vice-presidente de marketing do Mercado Pago para a América Latina, essas iniciativas fazem parte de um movimento de expansão e diálogo mais próximo com o público. A ideia é criar uma conexão emocional com os consumidores, associando a marca a momentos de celebração, cultura e bem-estar.

Com essa combinação de tecnologia, acessibilidade e influência cultural, o Mercado Pago busca se firmar como líder no setor de bancos digitais no Brasil. A estratégia já mostra resultados: o reconhecimento da marca cresceu 10 pontos percentuais no último ano, segundo dados internos da empresa.

