queda-livre anuncia 'Quase', álbum com emocore explosivo

A queda-livre começou 2025 com o pé na porta: desde janeiro, com os singles Todo Tempo É Pouco e Esperar Uma Resposta na bagagem, a banda da zona leste de São Paulo mostrou que não é apenas um novo nome do underground nacional, e sim um verdadeiro expoente para a cena emo e hardcore brasileira.

Toda essa dedicação e vontade de utilizar a música como uma ferramenta poderosa de expressão e comunicação direta transformaram o álbum do queda livre, Quase. em um dos trabalhos mais intrigantes do ano.

O projeto conta com os dois singles lançados em 2024 e Um Pensamento Em Algum Lugar, liberado em abril desse ano, além de outras cinco faixas inéditas compostas pelos integrantes. queda-livre é, também, um lugar onde nomes que já passaram por outras bandas do underground nacional se encontram, visto que a banda é formada por Matheus Vieira (Valfenia, Carceris), João Cardena (Demenos), Finfa (Demenos, Matheus em Busca de Mim), Lucas Soares (Valfenia, Palo Alto Club) e Lucas Gallon (Fúcsia, Demenos).

Sobre Quase, o vocalista Lucas Gallon revela que o disco chega para consolidar a união artística dos integrantes, que fizeram parte de outros grupos anteriormente, e mostrar pro mundo quem é, de fato, a queda-livre: “Se expor artisticamente dessa forma é sempre um desafio. E eu acho que dentro do gênero e da nossa cena é uma das coisas que o público mais espera — essa exposição que gera a identificação”, afirma.

Ele continua: “A gente espera que o coração e as emoções que a gente colocou nessas oito músicas ressoem nas pessoas de forma que elas encontrem ali pessoas iguais, experiências de vida parecidas.”

Quase. é composto por todos os integrantes da queda-livre, mas também tem nomes especiais na produção do disco, visto que foi gravado e produzido no Estúdio Toth, por Fernando Uehara e Danilo de Souza, guitarristas do Bullet Bane. “Para nós, gravar com duas pessoas que são referência para a banda e também caras extremamente talentosos foi incrível! Nós já chegamos com as músicas praticamente prontas, mas os toques e sugestões certeiros fizeram a gente dar o melhor de nós nos resultados”, adiciona Gallon.

Quase. será antecipado pelo seu último single, Só Mais Um Pouco, que marca o início da parceria com o selo downstage, a ser lançado no dia 2 de outubro de 2025. O disco, por sua vez, chega em todas as plataformas digitais no dia 15 de outubro de 2025, também pelo selo downstage. Toda a identidade visual dos lançamentos é assinada por Bárbara Gallon.

