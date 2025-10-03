Nick Souza lança a inédita faixa "Baile" com mistura de ritmos

Ganhando destaque por misturar ritmos e somando mais 1,2 milhões de streams nas plataformas digitais, o cantor e produtor Nick Souza apresenta nesta quinta-feira (2) o seu novo single: Baile. Após as parcerias com Papi AQ em Abre Espaço e MC BINN em Posso Fingir, ele une a suavidade do R&B e do batidão de funk e do Jersey Club na nova faixa - que chega acompanhada de um lyric video.

Radicado canadense, Nick Souza também explora a letra bilíngue na novidade: cantando em português e inglês, Nick traz uma energia sedutora, sensual e dançante para a canção produzida por ele: “É uma faixa quente, feita para manter a festa viva, aproximar corpos e transformar a noite em algo inesquecível. Ela é uma música especial para mim porque eu acho que capta todas as minhas referências e diferenciais como artista: a letra em duas línguas e tem minha produção com aquela mistura de ritmos que só eu estou fazendo", diz o artista.

O novo single de Nick Souza conta com um saxofone em sua melodia. O músico escolheu colocar o instrumento para trazer um tempero extra que se conecte com as suas raízes e o deixe mais próximo da cultura do baile funk.

“Aprendi a tocar com 12 anos e continuo me aprimorando. Escolhi incluir ele no ritmo não somente pelo saxofone ser um diferencial meu como artista, mas também porque os instrumentos de sopro são comuns no baile Funk. Usei como uma forma de homenagear e trazer a minha essência a essa parte da cultura e a trouxe mais para perto de mim”, revela Nick Souza.

Baile é mais uma das novidades da carreira do cantor. A faixa fará parte de um projeto que Nick Souza trabalha para lançar no final de 2025 e contará com grandes nomes da música, além de um repertório imperdível:

“Será um audiovisual que vou cantar de tudo: autorais - novas e inéditas - , covers e trarei nomes de peso na música. Para mim, é importante trazer mais um peso e autoridade para o meu trabalho. Quero me conectar ainda mais com a galera que curte meu som e aumentar meu repertório de conteúdos”, finaliza o cantor.

Confira: