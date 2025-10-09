Do anonimato ao sucesso: Davi Bandeira chega ao TOP 1 do iTunes Brasil

Davi Bandeira alcançou o topo da parada de álbuns do iTunes Brasil com Contra a Lei, mas a notícia vai muito além da performance nos charts. O projeto, que superou lançamentos de grandes gravadoras, foi inteiramente custeado por um trabalho fora dos palcos: o artista atua desde 2020 como motoboy e atendente na Emelly Pizzaria em sua cidade natal, Juazeiro do Norte, no Cariri cearense.

Durante cerca de um ano, Davi Bandeira juntou R$ 10 mil de seu trabalho para viabilizar cada etapa da produção do álbum, dos estúdios aos videoclipes.

A história por trás do feito começou após o lançamento de seu disco anterior, INTENSO. Davi enfrentou um período de crise pessoal e profissional que o levou a um hiato para cuidar da saúde mental. Longe dos holofotes e de volta às suas raízes, ele viu na criação de um novo trabalho uma ferramenta de sobrevivência. A persona de Contra a Lei, que explora temas como espionagem e liberdade, nasceu como um alter ego para enfrentar suas vulnerabilidades. “Criei alguém que eu queria ser naquele momento. Alguém forte, confiante e inabalável”, detalha Davi Bandeira.

“Eu estava em um período emocional muito desequilibrado. Vi minha vida pessoal e profissional desmoronarem e não queria mais ser eu. [...] Criei alguém que eu queria ser naquele momento. Alguém forte, confiante e inabalável, completamente diferente de como eu me sentia”, detalha o artista em comunicado.

A rotina dupla de Davi Bandeira na pizzaria é a prova de sua dedicação. Conciliando longas jornadas de entregas com a composição e produção musical, ele destinava a maior parte de seus ganhos para o projeto. A vida real, no entanto, trazia histórias que pareciam roteiro de filme: "Rola uns perrengues com clientes mal educados, mas também já rolou de um cliente pedir para eu enviar um autógrafo junto com a pizza", diverte-se Davi, que via o reconhecimento de seu trabalho artístico chegar junto com os pedidos do delivery.

Essa dupla jornada criava cenas inusitadas em Juazeiro do Norte: "Às vezes meus amigos vêm me visitar enquanto trabalho. O Max Petterson senta na calçada comigo e a gente fica conversando, e as pessoas param para tirar foto com ele. É muito engraçado", conta, expondo o contraste entre a fama local e a realidade de um trabalho anônimo. Foi essa determinação que o permitiu reunir um time de produtores de peso, como enzo di carlo (Pabllo Vittar, Marina Sena) e George Luqas (Jão), garantindo uma produção de alto nível para o disco.

Musicalmente, Contra a Lei é um acerto de contas pessoal. A faixa de encerramento, BIGBANG!!!, é uma releitura de sua primeira música, que em 2014 gerou uma onda de cyberbullying que quase o fez desistir. O número 1 no iTunes não é um fato isolado, mas a confirmação de um potencial já apontado pela crítica, posicionando Davi Bandeira como um relevante case de autogestão e estratégia na música brasileira.

Davi Bandeira: shows em São Paulo e no Rio

Sucesso na internet, Davi Bandeira desembarca em São Paulo para um show especial. O artista fará uma de suas primeiras apresentações ao vivo do novo trabalho no dia 10 de outubro, na Casa Lab.

A noite celebrará o lançamento do projeto que consolidou Bandeira como uma das apostas mais autênticas do pop nacional. Além do cantor, os artistas Vetromn e Victor John também se apresentarão no evento. Os ingressos estão disponíveis no site Clube do Ingresso.

No dia seguinte, 11 de outubro, o artista desembarca no Rio de Janeiro para uma apresentação na Portal Rio, no coração da Lapa, dando sequência à celebração de seu novo trabalho. Os ingressos estão disponíveis na Sympla.

