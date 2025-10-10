'Som na Sala', do Canal BIS, transforma aconchego caseiro em palco

O Canal BIS lançou na última quarta-feira (8), às 21h, seu mais novo programa original, Som na Sala, produzido pela Mescla Entretenimento. Apresentado pela cantora e compositora Raquel e gravado na casa da produtora Anna Butler, em São Paulo, a atração convida artistas de diferentes gerações e estilos para um encontro íntimo com a apresentadora, que mistura conversa, irreverência e muita música em clima de sala de estar, com direção musical do premiado Daniel Ganjaman.

A cada episódio, uma dupla de convidados divide o sofá com Raquel. Entre os nomes confirmados estão Arnaldo Antunes e Kiko Dinucci, representantes de uma tradição poética e experimental da música paulistana, assim como o jovem talento MC Hariel que se junta ao experiente Rael, trazendo a força do rap e do hip hop para dentro dessa pequena grande festa.

O programa também traz um encontro familiar entre Samuel Rosa e Juliano Alvarenga, que, claro, exaltaram a música mineira e trocaram confidências sobre a relação pai e filho, além de um encontro entre duas gerações do rock com Catto e Beto Bruno, vocalista da banda Cachorro Grande, e um episódio que fala sobre amor, com o casal Anelis Assumpção e Curumim.

O programa é dirigido por José Francisco Tapajós, também diretor do projeto Replay, outra parceria com o canal, que complementa “Você pode até ver o Arnaldo Antunes em outro projeto musical, mas tão à vontade, cantando samba e criando uma música ali na hora, feita especialmente para o programa, só aqui".

Para o Canal BIS, o diferencial do programa, em meio a tantas outras atrações musicais, está no formato, bem íntimo, e na liberdade artística: cada convidado escolhe o repertório que deseja tocar, sem roteiros pré-definidos ou obrigações. As canções, muitas vezes revisitadas em versões inéditas e despojadas, surgem entre histórias pessoais, bastidores de carreira e conversas que só poderiam acontecer em um espaço de total liberdade e confiança.

Para a apresentadora Raquel, que acaba de lançar seu novo disco após um hiato de três anos, e conduz tudo com seu jeito espontâneo e sério ao mesmo tempo, de quem sabe muito bem sobre cada um que recebe, o programa é mais do que um palco alternativo: “A música sempre esteve ligada à intimidade. A ideia é trazer o público para esse momento de partilha, como se fosse uma roda de amigos em casa. É um show, mas também é um encontro, uma troca que humaniza o artista.”

A diretora artística e anfitriã Anna Butler, que sempre foi acostumada a receber diversos artistas em casa, agora abriu esses encontros para o público, com direito à participação de Xavier, sua cachorra e mascote do programa. “Desde que me entendo por gente acontece um som na minha sala. Dividir isso com o público vai ser um grande prazer.”

Som na Sala

Todas ás quartas, às 21h no Canal Bis

Após a exibição, ficam disponíveis no Globoplay canais

Apresentação: Raquel

Convidados:

Samuel Rosa e Juliano Alvarenga

Arnaldo Antunes e Kiko Dinucci

Anelis Assumpção e Curumim

Yan e Marvvila

Catto e Beto Bruno

Marcelo Jeneci e Juliana Linhares

Mc Hariel e Rael

Sandrão RZO, Dj Cia e Bárbara Fialho

