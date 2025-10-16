Maskavo leva seu reggae para a Europa pela primeira vez

O reggae brasileiro vai ganhar sotaque europeu. O Maskavo, uma das bandas mais conhecidas do gênero no país, realiza neste mês de outubro sua primeira turnê pela Europa. O grupo sobe aos palcos de Portugal e Espanha para comemorar 25 anos de carreira, revisitando sucessos que marcaram diferentes gerações.

A série de apresentações marca também as celebrações pelo aniversário do álbum Já (2000), responsável por projetar o Maskavo nacionalmente. Do disco nasceu clássicos como Um Anjo do Céu, que se tornou símbolo do reggae brasileiro. Além das faixas que consagraram o álbum, o público vai revisitar hits de todas as fases da banda — como Asas, O Mar Pro Meu Jardim e Folhas Secas —, que continuam figurando entre as mais tocadas nas playlists de reggae e pop nacional.

Mantendo viva sua essência e a pluralidade que sempre caracterizou seu som, os shows da Maskavo Eurotour 2025 prometem uma atmosfera nostálgica e vibrante. O repertório também contempla releituras especiais de grandes nomes da música mundial e brasileira, como Bob Marley, Gilberto Gil e Almir Sater, em arranjos que dialogam com a identidade única do grupo.

“Comemorar os 25 anos do ‘Já’ é mais do que especial para nós. Foi um disco que apresentou vários dos nossos maiores hits. Quem não se lembra de ‘Anjo do Céu’? Estamos preparando regravações e novas versões dos clássicos, e ainda temos surpresas para os fãs”, comenta Prata, guitarrista do Maskavo.

A turnê contará com a participação especial da cantora e compositora carioca Mar.iana, que abrirá os shows. Com um estilo leve e praiano, ela já passou por palcos como o Rock in Rio Lisboa e promete encantar o público com um repertório autoral que mistura pop e brasilidade.

“A Maskavo Eurotour 2025 é nossa primeira passagem pela Europa e faz parte dessas comemorações tão significativas. Vamos tocar em Lisboa, Porto, Barcelona e Madri — será uma oportunidade de celebrar nossa trajetória com novas plateias”, completa Prata.

O vocalista Marceleza reforça o tom de celebração da turnê: “Estamos com a melhor energia para essa nova fase. Levar nossa música e nossa vibe para a Europa é a realização de um sonho. Queremos que cada show seja uma troca de amor e música, com o público cantando junto como sempre aconteceu no Brasil.”

Confira a agenda da Maskavo Eurotour 2025:

23 de outubro – Lisboa, Portugal | Casa do Capitão / Musicbox

25 de outubro – Porto, Portugal | Barracuda Clube de Roque

29 de outubro – Barcelona, Espanha | Jamboree Live Music

30 de outubro – Madri, Espanha | Gruta 77

