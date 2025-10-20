Gael Vicci e Traemme mergulham na provocação de 'Bota a Boca'

Gael Vicci brilhou no Estrela da Casa, da Globo, e tem arrasado no seu pós-programa. Após se apresentar ao mundo com Ping Pong - com produção dos Los Brasileros, indicados ao Grammy Latino 2025 - e a parceria com MC Mayarah em Don Don Don Porradão, o músico convida Traemme para adicionar um capítulo na sua trajetória musical: em Bota a Boca, os dois apostam em uma faixa cheia de provocações acompanhados de um reggaeton e um clipe carregado na sensualidade.

Para Gael, a faixa representa mais uma demonstração da sua versatilidade enquanto artista. Com o novo single, ele quer transmitir sensualidade junto de um ritmo explosivo “mas sem deixar o pop de lado”: "Para esta aqui, eu quis trazer uma vertente mais madura, mostrando um pouco mais da minha versatilidade como artista. Sinto que consegui entregar nessa música o modo que eu quero que as pessoas me enxerguem, acho que temos subido degrau por degrau, mostrando minha evolução musical.", disse o cantor.

Vicci gravou o clipe na Shub House sob a direção da VGS Criativo, o mesmo diretor do audiovisual de seu single de estreia. Para o músico, isso criou um contraste: duas faixas com energias diferentes, mas que se conectam em um futuro lançamento.

“Estou muito animado e ansioso para saber o que as pessoas vão achar deste trabalho. Espero que curtam e sintam essa música, que tem tanto significado pra mim! A cada lançamento fico mais ansioso para que todos possam ouvir o EP completo e sentirem o quanto foi feito com carinho!”, completou o ex-reality.

A adição de Traemme também não é por acaso: a cantora transexual traz uma dose de atrevimento e de atitude com suas composições. Gael pontua que ela trouxe ideias que complementaram a gravação do clipe e da faixa: “Quando ouvimos a música com a voz dela, soubemos que tinha que ser exatamente assim, foi o encontro perfeito das vozes, além de conseguirmos trazer uma mensagem linda com nossa collab nesse som.”, finaliza Vicci.

Confira: