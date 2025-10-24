InícioColunistas#Marcelo de Assis

DEKO lança 'Perfume', sobre um amor que não cabe na lógica

Dono de mais de 400 milhões de plays em suas composições, incluindo hits da banda Maneva, artista dá início à parceria com o Lunar Estúdios

DEKO lança 'Perfume', sobre um amor que não cabe na lógica - (crédito: Divulgação)
DEKO lança 'Perfume', sobre um amor que não cabe na lógica - (crédito: Divulgação)

O cantor e compositor DEKO lança nesta sexta-feira (24) a sua inédita faixa Perfume, um single autoral que divaga um amor que não cabe na lógica e que já está disponível nas plataformas digitais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Há encontros que acontecem antes mesmo de acontecerem. Um olhar, um cheiro, uma sensação que chega sem aviso e se instala como se sempre estivesse ali. É nesse instante — entre a dúvida e o desejo, entre o “será?” e o “já é” — que nasce Perfume, faixa escrita por DEKO em parceria com Isaías Nunes, une elementos de reggae, R&B e a suavidade do lo-fi, e inaugura oficialmente a colaboração do artista com a Lunar Estúdios, formado por músicos que o acompanham há mais de 15 anos na estrada. A faixa marca o início de um novo capítulo artístico — mais íntimo, autoral e fiel às referências pessoais do cantor.

Perfume mergulha nas contradições do começo de um amor inesperado. A letra narra a dúvida entre o racional e o desejo, ao se envolver com alguém completamente diferente, mas cuja presença é impossível de resistir — como o cheiro de um perfume marcante.

“Essa música fala sobre aquele instante em que você percebe que, por mais que tente resistir, a conexão com alguém é inevitável. Foi assim que nasceu o nome e a atmosfera da canção”, explica DEKO.

A produção musical é assinada por Lucas Ferreira e Marcelo Delatorre, ao lado de Fernando Gato, todos integrantes do time do Lunar Estúdios.

O clipe, também produzido pela Lunar e gravado na casa do próprio DEKO, traduz visualmente o sentimento da faixa. Sozinho em sua sala, DEKO encena o momento exato em que o pensamento racional tenta falar mais alto, mas acaba vencido pela emoção. Sem grandes efeitos ou artifícios, o vídeo aposta na simplicidade para se conectar com quem já viveu esse dilema. “A ideia era ser fiel ao que senti enquanto compunha. Era eu, meu violão, o silêncio da casa e aquele turbilhão de sentimentos que só o começo de uma paixão pode causar”, conta o artista.

Com uma trajetória consolidada como compositor — tendo músicas gravadas por nomes como Maneva, Gabriel Elias, Atitude 67, Di Ferrero e Natiruts —, DEKO vive agora um momento de afirmação como cantor. Perfume é o primeiro lançamento de uma sequência que culminará em um novo EP com cinco faixas inéditas, previsto ainda para este ano.

“Estou bem feliz com esse lançamento, é o início de um trabalho feito com parceiros da vida. Esse som, mais do que pensado para o mercado, é a realização de um desejo do que eu, DEKO, gosto de ouvir”, encerra.

Confira:

  • Google Discover Icon
M
M

Marcelo de Assis

Tags

Por Marcelo de Assis
postado em 24/10/2025 15:59
SIGA
x