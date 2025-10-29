Brasativa e Planta & Raiz se unem na inédita ‘Ela me Leva pra Longe’

Quando duas potências do reggae brasileiro se encontram, o resultado é pura vibração. Brasativa e Planta & Raiz celebram essa fusão de energia e sentimento em Ela me Leva pra Longe, uma canção que combina amor, pulsação e um irresistível apelo pop.

A faixa, que chega às plataformas nesta sexta-feira (31), convida o ouvinte a se desconectar da rotina e seguir o fluxo da música — seja na estrada rumo à praia, no pôr do sol de um luau ou no coração de uma festa repleta de boas vibrações.

Produzida pelo vocalista e guitarrista Bruno Dupre, nome por trás de sucessos de Maneva, Rael, Marina Peralta, Cidade Verde Sounds, Mato Seco, Tribo de Jah e até os argentinos do Los Cafres, a canção traz uma assinatura sonora refinada e contemporânea do Brasativa, mantendo a essência do reggae que conecta gerações.

Ela me Leva pra Longe é também um reencontro: Dupre divide a composição com Zeider Pires, lendária voz do Planta & Raiz, consolidando uma parceria já conhecida de projetos anteriores como o Reggae Brazuca – coletivo de reggae que reuniu mais de 50 nomes do gênero, dentre eles Bloco do Caos, Mato Seco, Maskavo, Marina Peralta e Tribo de Jah, para um disco com gravações de sucesso.

“‘Ela me Leva pra Longe’ é um reggae de amor com pulsação, energia e um forte apelo pop. Daquelas músicas que ficam na cabeça depois de ouvir, como os grandes clássicos do reggae do Skank, Cidade Negra e Paralamas do Sucesso, porém numa roupagem com forte influência jamaicana e californiana”, conta Dupre.

A colaboração entre as bandas surge de forma natural e simbólica. O Brasativa, com sua linguagem urbana e contemporânea, encontra no Planta & Raiz uma referência histórica. O encontro de gerações celebra o amor e a liberdade através de uma sonoridade que ecoa positividade e fé — elementos que sempre guiaram o reggae nacional.

Gravado em São Paulo e dirigido por Rodrigo Pysi — responsável por clipes de Planta & Raiz, Cidade Verde e Bloco do Caos, bem como o DVD Acústico em São Paulo do Alma Djem —, o videoclipe de Ela me Leva pra Longe traduz em imagens a leveza e a energia solar da canção. Entre diárias em estúdio e cenas externas com a atriz Victoria de Assis, o filme percorre cartões-postais da capital paulistana, como o Parque Villa-Lobos, revelando a capital sob uma atmosfera romântica e vibrante.

As imagens acompanham o mesmo sentimento que a música do Brasativa desperta: o desejo de partir, de se deixar levar por algo verdadeiro. A estética do vídeo reflete a mistura entre o urbano e o natural, o concreto e o pôr do sol — um paralelo perfeito entre São Paulo e a praia, entre o amor e a liberdade. O resultado é um clipe que, assim como a faixa, carrega o frescor de um reggae moderno, feito para tocar em corações e estradas.

Ela me Leva pra Longe prepara o terreno para um álbum completo do Brasativa em 2026, com 10 faixas e participações de Ragg, Pump Killa, Bloco do Caos e Planta & Raiz. O projeto mergulha nas raízes do reggae brasileiro, dialogando com influências que vão de Cidade Negra e Skank a Bob Marley e Gilberto Gil, e traz uma proposta de renovação dentro do gênero.

