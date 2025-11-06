MC PH lança a inédita 'Vivendo no Topo', produzida pelo trio Los Brasileros

Sai nesta quinta-feira (6), Vivendo no Topo — o novo single de MC PH que conta com produção assinada pelo trio Los Brasileros. Com uma carreira em ascensão meteórica, PH é um dos nomes mais comentados do funk contemporâneo. Dono de um flow afiado e uma presença que domina qualquer beat, o artista acumula mais de 4 bilhões de streams, 9,5 milhões de ouvintes no Spotify; 3,7 milhões de seguidores no Instagram e quase 1 milhão de ouvintes no YouTube.

Para além dos números superlativos, PH vem se destacando nas paradas com sua versatilidade entre o funk, trap e pop urbano. Aqui, ele mostra uma versão mais madura e confiante, sem perder o toque de rua que o consagrou. A participação de Brocasito e Kew adiciona novas camadas à faixa, cada um imprimindo seu estilo e flow, em um jogo de rimas e melodias que transitam entre o luxo e a vivência.

Do outro lado da mesa de som, quem conduz a vibe é o trio Los Brasileros — formado por Pedro Dash, Dan Valbusa e Marcelinho Ferraz — referência na cena pop e urbana do país. Com um catálogo que inclui colaborações com Anitta, Luísa Sonza, Jão e Vitão, os produtores trazem para Vivendo no Topo uma sonoridade sofisticada, energética e moderna, que equilibra o peso das ruas com a elegância do mainstream. É aquele tipo de produção que eleva o funk brasileiro a outro patamar, sem perder a essência dançante que faz o gênero pulsar.

Mais do que uma faixa sobre sucesso, Vivendo no Topo é um hino de autoestima e celebração, embalado por uma energia vibrante e feliz. O lançamento ganha um visualizer e chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (6) como um manifesto de quem venceu — mas segue com os pés no chão, curtindo o momento e inspirando uma geração que sonha em chegar lá também. Porque viver no topo, afinal, é saber que o caminho foi longo — e que o som é o troféu mais alto.

