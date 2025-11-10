Arenas lotadas rendem milhões à Live Nation em 2025

Em 2025, a Live Nation viu suas receitas dispararem graças ao boom de shows em estádios.

Com artistas como Taylor Swift, Coldplay e Beyoncé liderando turnês globais, a empresa registrou crescimento de 11% no trimestre, com destaque para os eventos em grandes arenas. As informações são do Moneyhits.

Esses shows movimentam não só bilheteria, mas também merchandising, alimentos, bebidas, patrocínios e turismo local. É o chamado “efeito multiplicador” da cultura, que transforma cada ingresso em uma cadeia de valor.

Em números, a receita total da empresa ultrapassou US$ 5,8 bilhões no trimestre.

Para investidores, a Live Nation se consolida como um ativo resiliente e lucrativo. A empresa diversifica receitas, investe em tecnologia e mantém uma agenda robusta de eventos. E com a demanda por experiências ao vivo em alta, o futuro parece promissor.

O sucesso das arenas mostra que, mesmo na era digital, o presencial ainda tem força — e margem. E quando o palco é grande, o lucro também é.