Virgin Music anuncia renovação de parceria com GR6 até a próxima década

Se você achava que o funk era só batida envolvente e letra de impacto, prepare-se para rever seus conceitos.

A Virgin Music Group, braço independente da Universal Music, anunciou a renovação de sua parceria com a GR6, uma das maiores gravadoras do Brasil, até a próxima década. As informações são do Moneyhits.

Fundada por Rodrigo Oliveira, a GR6 é uma verdadeira potência da música urbana nacional. Com artistas como Perera DJ, Nilo, MC PH e DJay W, o selo não apenas domina os rankings de streaming, como também figura entre os dez maiores selos independentes do país segundo a IFPI (Federação Internacional da Indústria Fonográfica). E para quem gosta de números: Let’s Go 4, uma das faixas do catálogo, está entre as 10 mais tocadas no Brasil em 2024. Isso é o que chamamos de retorno sobre investimento com ritmo.

Com presença em todos os principais mercados musicais do mundo, a Virgin oferece infraestrutura de ponta e tecnologia de marketing avançada para artistas e selos independentes. Em outras palavras, é como dar um foguete para quem já sabe voar.

Cris Garcia Falcão, que lidera a estratégia da Virgin na América Latina, celebra: “Rodrigo construiu uma das gravadoras independentes mais importantes do Brasil. É uma honra continuar essa parceria por mais dez anos.” E quando uma executiva desse calibre fala em honra, o mercado escuta — e calcula.

Como parte dessa nova fase, a GR6 está preparando o lançamento de GR6 Histórias, uma coletânea regravadas por artistas consagrados como MC Livinho, MC Davi, MC Don Juan, MC Kevinho e MC Neguinho do Kaxeta. A produção é assinada por KondZilla. O projeto promete não só emocionar os fãs, mas também gerar receita robusta com streaming, licenciamento e shows.

Rodrigo Oliveira resume: “Estamos animados para continuar criando oportunidades extraordinárias para que artistas brasileiros alcancem sucesso global.”

