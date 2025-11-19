Pedro Perez lança a inédita 'Maré Nova' na Praia do Ulé

Pedro Perez traz a força da maré para a Praia do Ulé, no Espírito Santo. Durante a etapa da WSL, entre os dias 20 e 23 de novembro, o cantor capixaba apresenta um show especial (no sábado, dia 22), dentro da programação do Ulé Music Sessions, iniciativa da Casa Hurley que conecta música, surf, lifestyle e a energia da costa. O palco será à beira-mar, no quintal direto da competição, onde o público poderá vivenciar o encontro entre ondas, vento e som — terreno onde a música de Pedro navega com naturalidade.

A apresentação marca um momento significativo na trajetória do artista: o lançamento de seu primeiro álbum, Maré Nova. Composto ao longo de quase seis anos de estrada, o disco reflete maturidade, autoconhecimento e uma sonoridade que abraça o reggae brasileiro, a musicalidade costeira e o espírito livre do surf. Produzido por Fred Nery (Macucos) e Bruno Signorelli — nomes que já colaboraram com Armandinho e Vk Mac — o álbum combina percussões orgânicas, pegadas dançantes e letras que respiram mar, tempo e movimento.

No palco da Praia do Ulé, Pedro levará ao vivo boa parte das faixas que compõem o novo projeto. Entre elas, colaborações com Bella Mattar e a banda Macucos, que reforçam sua caminhada e suas referências dentro da cena do reggae nacional. Para Pedro, essa estreia tem um sabor especial: “‘Maré Nova’ representa mudança, amadurecimento e liberdade. Tocar esse álbum pela primeira vez em um evento conectado ao surf é muito simbólico, porque o mar foi um dos grandes guias desse processo”.

A Casa Hurley, ponto central da experiência, se torna o ambiente ideal para essa imersão sonora. Ali, atletas, público e marcas se encontram para celebrar o estilo de vida costeiro, com ativações que vão desde personalização de peças na Printing Press até sessões de cine surf que exaltam a cultura das ondas. É um espaço onde a energia circula — e onde a música encontra terreno fértil para fluir.

O Ulé Music Sessions reforça esse movimento de conectar mar, cultura e comunidade. Pela manhã, a praia acorda com atividades como yoga, vivências coletivas e cafés ao ar livre. Conforme o sol desce e o clima muda, artistas e DJs assumem o cenário, criando uma atmosfera que traduz o espírito do surf: leve, vivo e plural. E é justamente nesse entardecer que Pedro Perez conduz o público a mergulhar na vibração de seu novo trabalho.

Com Maré Nova, Pedro convida a sentir o balanço da onda em cada batida, a respirar fundo e seguir o fluxo. No Ulé Music Sessions, essa proposta encontra seu habitat natural. Porque quando o mar chama, a gente responde. E quando a música muda a maré, todos sentem a virada acontecer.

Ulé Music Sessions – Casa Hurley (de 21 a 23 de novembro)

Show de Pedro Perez acontece no dia 22/11, às 19h.

Rua Manaus - Recanto da Sereia, Guarapari, ES

Classificação 18 anos

Ingressos: a partir de R$ 30 no site da Zig Tickets

