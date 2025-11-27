Pagode dos Ex embala noite em SP com gravação do DVD 'Sonhos Incríveis'

O grupo Pagode dos Ex viveu uma noite marcante no último dia 18, durante a gravação do DVD Sonhos Incríveis no tradicional Vila JK, na Vila Olímpia. Com casa cheia, convidados especiais e um repertório que alternou clássicos e novidades, o projeto registrou o ápice de uma fase de renovação artística e emocional da banda.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Misturando nostalgia, romantismo e novas propostas sonoras, o show entregou uma atmosfera de celebração. Para muitos fãs presentes, tratou-se de um reencontro esperado; para os integrantes, a realização de um sonho que parecia distante.

O vocalista Lucas Lima destacou o significado do projeto para o grupo: “A dimensão desse projeto era algo que parecia inatingível. Hoje estamos vivendo esse ‘Sonho Incrível’ e dividindo o palco com amigos que admiramos muito. É uma realização que vai ficar marcada na nossa história.”

A faixa que dá nome ao DVD, apresentada ao público com forte carga emocional, simboliza a nova etapa vivida pelo Pagode dos Ex, que aposta na combinação entre o pagode romântico que consagrou o grupo e arranjos modernos que dialogam com a cena atual.

O show foi marcado não apenas pela qualidade musical, mas pela sinergia entre banda, público e convidados — que tiveram seus nomes mantidos em sigilo até a gravação. A entrada de cada participação especial gerou reações calorosas, reforçando o caráter celebrativo da noite.

O percussionista Lê traduziu o momento: “É pura emoção! Sentir a energia da galera e saber que vamos eternizar isso é indescritível. Cada nota tem que sair perfeita para capturar a alma do nosso pagode. O que mais me orgulha é ver a união da banda e o esforço de cada um pra fazer acontecer. Isso tudo tem um nome: fé.”

Para Léo, também na percussão, o DVD reflete o amadurecimento coletivo: “Tudo o que imaginamos de melhor para esse projeto foi feito — musicalmente, visualmente e na produção. Acredito que o sincronismo da nossa equipe vai criar uma vibe única nesse registro.”

A gravação no Vila JK marca o início de um novo capítulo para o grupo, que tem ampliado sua presença nas redes sociais, alcançado novos públicos e resgatado sua relação com fãs que acompanham a trajetória desde o começo.

No palco, a apresentação reforçou que emoção, autenticidade e conexão seguem como pilares da identidade da banda: “Hoje eu enxergo que esse trabalho é um divisor de águas na nossa carreira. A felicidade aqui está em mil por cento. Quem esteve presente viveu esse sonho com a gente”, celebrou Léo.

Consolidados pela força da mensagem, pela entrega artística e pela vibração da plateia, Lucas, Léo e Lê mostraram por que o pagode do grupo atravessa gerações: quando o som vem do coração, a distância entre palco e público simplesmente deixa de existir.

