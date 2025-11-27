Gael Vicci se une a Gadiol na inédita 'Amor Proibido '

Gael Vicci saiu da primeira temporada do Estrela da Casa, na Globo, pronto para brilhar e inaugurar sua carreira. Após se introduzir ao mundo com Ping Pong, o cantor apresenta o seu EP de estreia trazendo uma versatilidade musical: VICCI já está disponível em todas as plataformas digitais pela Universal Music ao lado do single Amor Proibido, com a parceria do músico Bruno Gadiol.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com produção do Los Brasileros, trio vencedor do Grammy ao lado de Karol G e indicados a edição latina de 2025 ao lado de Marina Sena e Carol Biazin, e de SARTØR - produtora de Carta de VenusNetuno de DAY LIMNS - na faixa foco do projeto, a novidade marca um início promissor na carreira do músico:

"Esse é o meu primeiro EP pós reality e o primeiro da minha carreira artística. Sempre fui muito eclético e queria um trabalho que mostrasse exatamente isso, e acredito que com 'VICCI' eu mostro isto: diferentes estilos, mas sem perder a pegada do Pop que é como me entendo. Me apeguei muito durante o processo, e hoje, tendo todas elas lançadas, eu digo que tenho um projeto lindo, produzido com muito carinho, muita dedicação e amor, que tem a minha cara! Ele carrega o meu nome e me mostra quem sou como artista”, pontua o músico.

Além das já lançadas Don, Don, Don Porradão com MC Mayarah e Bota a Boca, ao lado de Traemme, Gael completa seu EP de estreia com três novas faixas e com uma pegada diferente em cada uma delas. Por exemplo, ao lado de Bruno Gadiol, Gael canta em Amor Proibido sobre aquela paixão que só não aconteceu ainda por uma falta de incentivo ou de atitude de uma das partes, porém “no sigilo”, ela acontece e é isso que traz uma química especial. A canção receberá um visualizer.

Em 802, ele conta com a participação da cantora e compositora indicada ao Grammy Latino por sua contribuição a discografia de Luísa Sonza e IZA, a carioca KING Saints. Unindo a atitude dele e a acidez dela, os dois cantam sobre aquela pegação marcante que aconteceu e deixou até mesmo o número do apartamento gravado na memória. A faixa já tem um videoclipe gravado e traz uma estética retrô, sem deixar de lado a pegada funk.

“Com o Bruno, trouxemos muita sensualidade e um som muito pop. Acredito que seja o meu ponto de amadurecimento nesse EP e meu ponto de virada dentro desse projeto. Com a KING, a faixa já nasceu icônica: tirei essa música de uma história muito engraçada e a transformei numa música dançante e carregada de energia carioca, acho que ela foi feita para os fones de ouvidos e caixas de som da galera”, revela Gael.

Gael finaliza com Irreal e mostra sua vulnerabilidade na faixa escrita no reality show da Globo, que também ganhará um clipe para chamar de seu. Ele trouxe uma experiência pessoal para sua “canetada”: transformou uma saudade e uma paixão da época em uma canção de declaração de amor secreta, já que ele não compartilhou seus reais sentimentos à pessoa.

“Trazer essa música como faixa bônus do meu primeiro EP pós reality, é muito especial por esses dois motivos, homenagear minha passagem pelo programa e também homenagear uma pessoa muito importante que passou pela minha vida e só me fez bem”, finaliza o cantor.

Gael, agora, mergulha nessa nova fase e promete agitar o cenário pop com a sua presença, preparando novidades para o próximo ano e trazendo mais de suas facetas a cada canção que apresenta ao mundo. Agora que ele “ligou o motor” é hora de “acelerar”.

Confira: