UNNA X mergulha no caos em '(Não) Quero Estragar Essa Amizade'

A artista UNNA X está de volta e, desta vez, mergulha nas complexidades dos sentimentos não assumidos. O novo single, (não) quero estragar essa amizade, chegou às plataformas digitais nesta quinta-feira (27), sendo a primeira amostra do álbum que a cantora prepara para breve. A faixa, produzida por Los Brasileiros, explora o dilema caótico de duas pessoas que tentam manter o rótulo de "amigos" enquanto a conexão entre elas grita mais alto.

O lançamento anterior de UNNA X, Tu Me Ama, que ganhou um clipe gravado em um cabaré, mostrava a artista respondendo com deboche e arte aos haters. Agora, com (não) quero estragar essa amizade, a cantora volta seu foco para a intimidade silenciosa de um relacionamento de idas e vindas.

Composta por Ashley DeLima e Jenni Mosello, a canção captura a tensão emocional de um vínculo que se manifesta em segredo: mensagens no off, encontros inesperados e noites divididas entre toque, desejo e saudade. A música revela o medo de expor o que sentem e estragar o que já é delicado.

"Eu queria trazer a contradição entre não querer estragar nada e, ao mesmo tempo, já estar completamente envolvida," explica UNNA X. "É sobre aquele 'acordo silencioso' que só os envolvidos sabem, aquele sentimento que volta mesmo quando parece que acabou. É a história de duas pessoas que já se perderam e se encontraram tantas vezes que deixaram de ser novidade, e é exatamente isso que torna tudo tão forte."

A faixa, portanto, retrata o tipo de romance que é caótico e real, onde amizade, sentimento e desejo se misturam, e a dupla finge ter tudo sob controle enquanto vive algo intenso.

Com dupla cidadania (brasilo-americana), UNNA X se posiciona como uma estrela em ascensão no pop com influências eletrônicas, cantando e compondo em português, inglês e espanhol. Inspirada por ícones como Dua Lipa, Charli XCX, Rihanna, Lady Gaga e Amy Winehouse, ela busca uma sonoridade própria e integrada.

A artista ganhou notoriedade ao ser finalista da primeira edição do reality Estrela da Casa, onde ficou em terceiro lugar. Ela já abriu shows para nomes como o rapper Hungria e trabalhou com produtores renomados como Mark Needham, John Young e Vinny Vendito.

Sobre a sonoridade, UNNA X reitera o desejo de inovar no gênero: "Meu foco sempre foi construir um som próprio, uma identidade dentro do pop eletrônico. Quero mostrar que o gênero é muito mais amplo do que se imagina. Existem inúmeras vertentes e atmosferas, e eu quero abrir essa porta para o público, mostrando que o pop eletrônico pode soar diferente, inesperado, sensorial e ainda ter a brasilidade que quero trazer para o meu som".

Seu objetivo é construir uma carreira integrada, onde música e imagem se complementam, almejando expandir sua presença para outras áreas, como moda e beleza.

O single será acompanhado de um clipe oficial, dirigido por Luana Parola, gravado em um Airbnb em São Paulo. O vídeo é um storytelling que serve como extensão visual da faixa e a cantora segue trabalhando ativamente na gravação de seu álbum de estreia, do qual (não) quero estragar essa amizade é a primeira prévia, e nos clipes que virão na sequência.

