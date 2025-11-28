BreakTudo Awards 2025: Júlia Rezende, BGYO e Traemme brilham em premiação

O BreakTudo Awards 2025 aconteceu em São Paulo e foi ao ar na última terça-feira (18). Além do anúncio dos vencedores e da entrega dos prêmios, a cerimônia também contou com performances marcantes de dois artistas nacionais e um internacional: Júlia Rezende, Traemme e o grupo filipino BGYO.
Júlia Rezende abriu as apresentações da noite. A cantora, que ganhou destaque no X-Factor Brasil e posteriormente integrou o grupo Ravena, apresentou a música Mundo ao Inverso, faixa que integra seu álbum de estreia, lançado em julho deste ano.
A segunda performance ficou por conta de Traemme, que começou seu número com a faixa dançante Agora Doeu, parceria com Kell Smith, e encerrou com Demônia, colaboração com Kaique — uma música ainda mais agitada e que animou o público.
Encerrando as apresentações, o grupo filipino BGYO subiu ao palco com a música All These Ladies. A performance se tornou ainda mais especial porque, pouco antes de cantar, o grupo havia sido anunciado como vencedor da categoria Artista em Ascensão Internacional. Formado em 2021, o BGYO é composto por Akira, Gelo, JL, Mikki e Nate, e vive um momento de grande expansão internacional.
O evento foi transmitido pelos canais BreakTudo, Box Brazil Play e Telemilênio no YouTube, além da plataforma de streaming Yeeaah TV. Entre os maiores vencedores da noite estiveram Anitta, Joelma, BINI e Gustavo Mioto.