Hollywood e dinheiro: Ernesto Chayo e o "timing perfeito"

Entre tapetes vermelhos em Hollywood, semanas de moda em Paris e eventos exclusivos que reúnem celebridades e grandes marcas, existe um bastidor pouco visível que sustenta boa parte desse espetáculo. É ali que circulam as decisões financeiras que moldam o entretenimento global.

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E é justamente desse universo que surge uma reflexão que tem tudo a ver com o momento atual da indústria.

Depois de mais de três décadas em posições estratégicas, incluindo passagens pelo Banco Safra e pela ASA Investments, Ernesto Chayo construiu uma visão que quebra uma das maiores ilusões tanto do mercado financeiro quanto do entretenimento: a de que velocidade é sinônimo de sucesso.

Durante muito tempo, crescer rápido era a regra. No entretenimento, isso se traduz em viralizar, estar em todos os eventos, dominar capas e redes sociais. No mercado financeiro, significava expandir, capturar oportunidades e ganhar escala o mais rápido possível.

Mas, assim como muitas carreiras em Hollywood que sobem rápido e desaparecem na mesma velocidade, Chayo defende que prosperidade de verdade segue outro roteiro.

Formado pela Babson College, ele chegou a ensaiar um caminho empreendedor ainda nos anos 1990, quando a internet começava a surgir como promessa. A ideia era lançar um provedor no Brasil, algo que hoje lembraria o nascimento de uma grande plataforma digital ou até de um fenômeno de streaming.

O plano mudou quando surgiu o convite para integrar uma das instituições financeiras mais tradicionais do país. A escolha o levou para dentro de um ambiente que funciona quase como um “backstage” do poder, onde decisões silenciosas impactam mercados inteiros.

Ao longo dos anos, ele acompanhou a transformação de um sistema fechado para um cenário altamente competitivo, impulsionado por tecnologia, novas demandas de capital e mudanças regulatórias. Um movimento que, de certa forma, espelha a evolução do próprio entretenimento, que saiu de poucos grandes estúdios para um ecossistema dominado por plataformas, creators e experiências ao vivo.

Agora, em uma nova fase à frente da Ark Capital, Chayo faz um movimento que lembra uma tendência forte entre celebridades e grandes nomes da moda.

Ele troca a escala das grandes instituições por uma estrutura mais enxuta, estratégica e independente. Um caminho parecido com o de artistas que deixam grandes estúdios ou contratos para assumir controle criativo e investir em projetos próprios.

O foco está em crédito estruturado, securitização e gestão patrimonial. Áreas que funcionam como os bastidores de um grande evento ou desfile de alta-costura. Não aparecem tanto quanto o glamour, mas são essenciais para que tudo aconteça.

Esse movimento também acompanha uma tendência maior. Assim como eventos exclusivos e marcas de luxo estão cada vez mais focados em experiências personalizadas e públicos selecionados, o mercado financeiro passa a valorizar operações com mais previsibilidade, estratégia e curadoria.

No centro de tudo está uma ideia simples, mas poderosa: prosperidade não vem da pressa, mas da capacidade de entender ciclos e saber o momento certo de mudar.

Seja em Hollywood, nas passarelas de Paris ou nas decisões bilionárias longe dos holofotes, quem constrói relevância duradoura não é quem corre mais rápido, mas quem sabe exatamente quando entrar, sair e reescrever o próprio roteiro.

E, pelo visto, no encontro entre entretenimento e dinheiro, o verdadeiro luxo hoje é esse. Ter visão para recomeçar no momento certo.