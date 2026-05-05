Acram Isper Jr: Sob a IA, jurista que previu o blockchain ganha projeção

Acram Salameh Isper Jr. construiu sua trajetória acompanhando o ritmo das transformações, antecipando debates e conectando o Direito às novas tecnologias. Após abordar o blockchain sob uma perspectiva constitucional ainda em 2013, o jurista ganha projeção nacional com sua nova obra, que aprofunda os impactos jurídicos e sociais da inteligência artificial em um mundo cada vez mais orientado por algoritmos.

E por falar em algoritmos, uma das grandes discussões na indústria musical hoje é a utilização da inteligência artificial nas obras musicais, o que tem gerado grande debate em todo o mundo quando o assunto é direito autoral.

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Em 2013, quando o tema ainda era pouco explorado no Brasil, Acram Salameh Isper Jr. já escrevia sobre Bitcoin no jornal A Voz do Advogado, tratando o blockchain sob uma perspectiva constitucional. Mais de uma década depois, consolidou uma carreira que conecta Direito e tecnologia, com doutorado pela FADISP e uma tese pioneira sobre o uso do blockchain como instrumento de garantia do sistema eleitoral brasileiro.

A relevância do tema também se reflete em sua obra sobre direito digital, que conta com prefácio do ministro do STJ Mauro Campbell, que à época presidia o Tribunal Superior Eleitoral e atualmente atua como corregedor do CNJ.

Com formação acadêmica sólida, Isper Jr. é mestre em Direito pela UFRN, em cotutela com a Universidade Autônoma de Lisboa, e realizou pós-doutorado pela UFBA. Ao longo de sua trajetória, tornou-se uma das vozes que transitam com naturalidade entre o universo jurídico tradicional e as transformações digitais, refletindo sobre os impactos dessas mudanças na estrutura do Estado e da democracia.

Na gestão pública, ocupa desde 2019 a presidência da Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos, a CADA. À frente da instituição, conduz a estruturação técnica, jurídica e financeira voltada à promoção do desenvolvimento do Estado do Amazonas, com foco na otimização de recursos para o financiamento de projetos prioritários e estratégicos.

A produção intelectual acompanha esse percurso. Autor de Democracia Digital, obra que figura entre as mais vendidas da Amazon Brasil na área de Jurisprudência, e de Blockchain como Garantidor do Sistema Eleitoral, Isper Jr. amplia o debate sobre inovação no Direito. Em março de 2026, foi convidado a integrar o Conselho Editorial da Editora Lumen Juris, consolidando seu reconhecimento no meio acadêmico.

Seu novo livro, Regulação Algorítmica e Inteligência Artificial: Abordagens Internacionais e Impactos Sociais, atualmente em fase de impressão, aprofunda a discussão sobre os desafios jurídicos da era digital. A obra analisa modelos internacionais e os impactos sociais da inteligência artificial, reforçando o papel do Direito na construção de mecanismos capazes de equilibrar inovação tecnológica e garantias fundamentais.

A trajetória também é marcada por reconhecimentos institucionais. Entre os títulos recebidos estão a Medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Tribunal de Justiça do Amazonas, a Medalha Tiradentes da Polícia Militar, a Medalha Imperador Dom Pedro II do Corpo de Bombeiros, o Colar do Mérito de Contas do Tribunal de Contas do Estado, a Medalha Ruy Araújo da Assembleia Legislativa, a Medalha Cândido Mariano e o título de Embaixador da Boa Vontade do Ministério do Turismo de Aruba. Em um cenário em que a tecnologia dita o compasso das transformações sociais, sua trajetória segue afinada com os desafios do presente e as possibilidades do futuro.

