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Imersão 'Enriqueça com Consórcio' reúne mais de 800 pessoas em Alphaville

Quinta edição consolidou o ECC como movimento nacional de educação para profissionais do setor, reunindo participantes de diversos estados em dois dias de conteúdo, estratégia e conexão

Imersão 'Enriqueça com Consórcio' reúne mais de 800 pessoas em Alphaville - (crédito: Divulgação)
Imersão 'Enriqueça com Consórcio' reúne mais de 800 pessoas em Alphaville - (crédito: Divulgação)

A quinta edição da Imersão Enriqueça com Consórcio reuniu mais de 800 participantes em Alphaville, São Paulo, e consolidou o ECC como um dos principais movimentos de educação para profissionais do mercado de consórcios no Brasil.

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Realizado em dois dias de programação intensa, o encontro reuniu participantes de diferentes estados, entre vendedores, empresários, donos de operação e profissionais que buscam crescimento dentro do setor. A imersão teve como foco a aplicação prática do método Enriqueça com Consórcio, metodologia que, segundo a organização, já contribuiu para gerar bilhões em vendas no mercado.

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Mais do que um treinamento, a edição reforçou a força das experiências presenciais como ferramenta de posicionamento, conexão e autoridade. Em um mercado historicamente marcado pela venda tradicional, o ECC aposta na educação, na comunidade e no acompanhamento estratégico como caminhos para profissionalizar a atuação de quem trabalha com consórcio.


Nos bastidores, o clima foi de virada de chave. A presença de mais de 800 pessoas, somada ao interesse de novos profissionais em integrar o ecossistema por meio dos produtos educacionais, mentorias e programas do grupo, mostrou que a imersão deixou de ser apenas um evento pontual. O encontro passou a funcionar como uma comunidade em expansão, formada por pessoas que buscam direção clara, crescimento previsível e conexão com outros profissionais do setor.


A força do evento também evidencia uma tendência mais ampla no mercado corporativo: empresas e especialistas já entenderam que conteúdo sozinho não basta. Para gerar impacto, é preciso criar experiência. Palco, energia coletiva, networking qualificado e senso de comunidade passaram a fazer parte da construção de marcas, líderes e metodologias que desejam ocupar espaço nacional.


Dentro desse movimento, o ECC e o Grupo ARKO ampliam sua presença em todo o país e passam a influenciar diretamente a forma como o consórcio é vendido, apresentado e percebido pelo público. A proposta, segundo a organização, é que o profissional não apenas aprenda uma técnica, mas caminhe junto com um ecossistema capaz de oferecer direção, repertório e ambiente de crescimento.


O impacto da quinta edição não ficou restrito aos dois dias de evento. As conexões criadas, os resultados compartilhados e o aumento da procura pelos próximos programas reforçaram a percepção de que a educação se tornou um dos pilares para o avanço do mercado de consórcios no Brasil.


Com o sucesso da edição, a organização já iniciou os preparativos para a próxima etapa. A sexta Imersão Presencial Enriqueça com Consórcio está prevista para o segundo semestre de 2026 e deve contar com uma estrutura ainda maior, mais participantes e um nível ampliado de entrega.


O que foi construído até aqui aponta para uma mudança importante: vender consórcio não depende mais apenas de abordagem comercial. O setor passa por um processo de profissionalização em que método, comunidade, educação e experiência presencial ganham protagonismo. Nesse cenário, a Imersão Enriqueça com Consórcio deixa de ser apenas um encontro de capacitação para se consolidar como um movimento nacional de fortalecimento da categoria.

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Marcelo de Assis

Por Marcelo de Assis
postado em 05/05/2026 18:14
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