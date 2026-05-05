Como Taylor Swift se tornou a artista mais ouvida da história do Spotify - (crédito: Divulgação)

O mercado da música parou para celebrar os 20 anos da plataforma que mudou nossas vidas, mas o verdadeiro anúncio foi a consolidação de um império. Taylor Swift foi eleita a artista mais ouvida de todos os tempos no Spotify, um feito que não é apenas sobre música, mas sobre o luxo de uma conexão emocional inquebrável.

Os números apenas validam o que o comportamento do fã moderno já gritava. Essa marca é o valuation definitivo de uma carreira construída sob o pilar da narrativa pessoal elevada ao status de mito global.

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Para celebrar o aniversário do serviço, os executivos revelaram os gigantes que moldaram as últimas duas décadas. No bastidor desse ranking, vemos uma batalha de titãs onde a versatilidade de Swift atropelou nomes pesados. A superestrela pop de Shake It Off liderou a lista de artistas mais ouvidos, seguida pelo rapper porto-riquenho Bad Bunny, o cantor de Hotline Bling, Drake, o cantor de Blinding Lights, The Weeknd, e a estrela pop/atriz Ariana Grande.

O prestígio acumulado por Taylor mostra que o segredo do sucesso no streaming não é apenas ter um hit, mas ser o porto seguro de milhões de ouvintes diários sob o selo da Republic Records.

Os números apenas validam o que o comportamento do fã moderno já gritava. Essa marca é o valuation definitivo de uma carreira construída sob o pilar da narrativa pessoal elevada ao status de mito global.

O Top 10 de discos é uma vitrine de diversidade, onde o Lover de Swift divide espaço com o Sour de Olivia Rodrigo e o clássico indie AM do Arctic Monkeys, mostrando que a longevidade é o novo padrão de ouro.

O trono pertence a Taylor Swift, mas o império é alimentado por uma rede global de fãs que decidiram que o pop, em sua forma mais pura e bem gerida, é o maior ativo cultural do nosso século.

