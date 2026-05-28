PENSE anuncia gravação de DVD em SP e leva seu hardcore underground

A banda mineira PENSE prepara um dos movimentos mais ambiciosos de sua trajetória. No próximo dia 5 de junho, o grupo sobe ao palco da Casa Natura Musical, em São Paulo, para gravar o audiovisual Talvez Tenhamos Tudo, projeto que simboliza não apenas uma nova fase da carreira, mas também a expansão definitiva do hardcore brasileiro para espaços historicamente ocupados por circuitos mais tradicionais da música nacional.

O registro contará com participações especiais de Rodrigo Lima (Dead Fish), Teco Martins (Rancore), Gabriel Zander, Lê Souza (Gritando HC), Renan Samam, Moah Oliveira e Naia Lima — artistas que ajudam a construir uma ponte entre diferentes gerações e linguagens da música alternativa contemporânea.

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Formada em Belo Horizonte em 2007, a PENSE consolidou sua relevância dentro da cena pesada nacional sem apoio de grandes gravadoras e distante das fórmulas tradicionais do mainstream. Ao longo de quase duas décadas, a banda construiu uma base fiel de público através de letras voltadas a temas como saúde mental, injustiça social, reconstrução pessoal e resistência emocional.

Segundo o vocalista e guitarrista Ítalo Nonato, o audiovisual nasce como um retrato do atual momento artístico da banda: “A gente entendeu que não era mais só sobre lançar um disco. Era sobre registrar quem a PENSE se tornou ao vivo, agora, nesse momento. A banda passou por uma reconstrução muito intensa e hoje sentimos que chegamos num lugar forte artisticamente”, afirma.

Além do peso característico do hardcore, Talvez Tenhamos Tudo evidencia uma banda cada vez mais aberta a novas influências sonoras. O projeto incorpora elementos do rap, da música urbana e até da MPB sem abandonar a intensidade emocional que sempre definiu a identidade da PENSE.

A escolha da Casa Natura Musical também carrega forte simbolismo. Conhecida por receber nomes relevantes da MPB, da música alternativa e do circuito cultural brasileiro, a casa raramente abriu espaço para bandas vindas diretamente do hardcore underground.

“Tem algo muito forte em imaginar que, algumas semanas depois de nomes gigantes da música brasileira passarem por aquele palco, vai ter a PENSE tocando hardcore ali. Isso muda a percepção sobre o que a nossa cena pode alcançar”, comenta Ítalo Nonato.

O projeto chega em um momento de retomada global do rock pesado, impulsionado pelo crescimento de bandas que misturam hardcore, música alternativa e cultura urbana. Nesse contexto, a PENSE surge como um dos nomes mais preparados para representar essa nova fase no Brasil — sem nostalgia, sem fórmulas repetidas e sem abrir mão da própria essência.



PENSE | “Talvez Tenhamos Tudo” (gravação do audiovisual ao vivo)

Data: 05/06/2026 (sexta-feira)

Horários: abertura da casa: 19h30 / início do show: 21h

Local: Casa Natura Musical (Rua Artur de Azevedo, 2134 – Pinheiros, São Paulo)

Classificação: 18 anos

Ingressos: de R$ 30 a R$ 200, via Sympla



