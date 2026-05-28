Dougllas Fernanddo se une a Kayc Marinho na inédita 'Trouxa'

O cantor pernambucano Dougllas Fernanddo lançou nesta quarta-feira (27) o single Trouxa, em parceria com Kayc Marinho, vocalista do grupo Doce Envolvência. A faixa já está disponível em todas as plataformas de streaming, incluindo o Spotify, enquanto o videoclipe oficial foi liberado no YouTube.

A nova música chega com a proposta de fortalecer o chamado “pagobrega”, mistura entre o pagode romântico e o brega pernambucano. A composição aborda a insistência em relações desgastadas, retratando o sentimento de quem sabe que precisa seguir em frente, mas continua cedendo às provocações e recaídas amorosas.

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Para traduzir visualmente a narrativa da canção, a produção apostou em uma estética urbana e cotidiana. O videoclipe foi gravado na tradicional Praça do Livramento, em Vitória de Santo Antão, cenário conhecido pela intensa circulação de pessoas. Nas imagens, Dougllas Fernanddo aparece no meio do público, aproximando a proposta da música da realidade vivida nas ruas da cidade.

Um dos momentos mais marcantes do clipe acontece dentro de um trem, onde Dougllas Fernanddo e Kayc Marinho aparecem em clima de introspecção enquanto brindam e revivem lembranças de um relacionamento. A sequência reforça a atmosfera de sofrência presente na composição e foge do modelo tradicional de gravações em estúdio.

“O sentimento que a gente colocou em cada nota agora pertence ao público”, comentou Dougllas Fernanddo. Kayc Marinho também destacou a conexão artística construída na parceria. “Misturar a verdade do pagode com essa entrega emocional do brega é algo que precisava sair do papel. Estamos ansiosos para ver como o público vai abraçar essa história”, afirmou.

O lançamento marca mais um passo na trajetória de crescimento de Dougllas Fernanddo. Recentemente, o artista dividiu palco com Priscila Senna diante de um público de aproximadamente 30 mil pessoas. Agora, com Trouxa, a expectativa é repetir o desempenho de trabalhos anteriores, como Muero Por Tenerte, que ultrapassou 3 milhões de execuções, e Se Decepção Matasse, que já soma mais de 700 mil visualizações.

Confira: