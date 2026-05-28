Roger Lemer anuncia lançamento do DVD "Acusticado Sertanejo"

Após mais de 20 anos no circuito de eventos corporativos e apresentações privadas, o cantor sertanejo Roger Lemer inicia uma nova fase da carreira com o lançamento do DVD Acusticado Sertanejo, disponível nesta quinta-feira (28/5).

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O projeto foi gravado em São Paulo, na casa Let’s, e marca a entrada do artista no cenário nacional. O destaque é a faixa Começo do Fim, parceria com Gabriel, da dupla Zé Henrique & Gabriel, lançada com clipe no YouTube.

Ao longo da carreira, Roger se apresentou em eventos de alto padrão para empresários, artistas e influenciadores. Agora, aposta na experiência adquirida nos bastidores para alcançar o grande público.

“Eu sempre quis fazer algo maior”, resume o cantor.

Com proposta acústica e repertório voltado ao sertanejo romântico, o DVD reúne 10 faixas e participações de nomes como Carlos & Jader, Ayala & Júlio César, Léo & Júnior, Carol Villa e Kelvin Araújo.

A produção musical é assinada por Jefferson Alves, do Vista Studio, com direção de vídeo de Renato Santos.

A música Começo do Fim aborda os relacionamentos contemporâneos e as conexões mediadas pelas redes sociais: “É uma música que conversa muito com a realidade atual”, afirma Roger.

Gabriel destacou a qualidade do projeto e a conexão musical entre os artistas: “O Roger é muito talentoso e o resultado ficou bonito, com muito profissionalismo”, comenta.

Com o lançamento, Roger Lemer inicia uma nova etapa mirando o circuito nacional de shows sertanejos.

Confira:



