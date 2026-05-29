Mumuzinho lança audiovisual surpresa no Rio em "Simples Assim"

Gravado ao pôr do sol no Parque das Ruínas, projeto aposta em emoção, repertório popular e clima intimista para reforçar o momento de maior conexão do cantor com o público — embalado por hits que já viralizam nas plataformas.

Mumuzinho surpreende seus fãs com o inesperado lançamento da primeira parte de seu novo audiovisual, Simples Assim (Ao Vivo / Vol. 1), que foi gravado em março deste ano, no Parque das Ruínas, em Santa Teresa (RJ). Com a direção de Gabriel Vasconcelos, o projeto, apresentado como um encontro mais próximo entre o artista e seus fãs, teve como cenário um dos cartões-postais mais emblemáticos da cidade, emoldurado pela luz natural do pôr do sol.



Junto ao álbum, que será disponibilizado em todas as plataformas de streaming, Mumuzinho estreia no YouTube os 12 videoclipes do projeto. Nesta sexta-feira (29) o cantor também apresenta o show completo na plataforma.



A primeira parte do álbum, que traz ao todo 12 faixas, conta com a canção inédita Fechadão com o Amor (Ayla / Gabrielzinho / Enry Sanches), apresentada no último dia 16 de abril, que já nasceu hit.

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Desde o seu lançamento, o single já acumula mais de 10 mil criações no TikTok, mais de 2 milhões de streams no Spotify e mais de 3,7 milhões de visualizações no clipe no YouTube. Na semana seguinte, o cantor fez a estreia do lyric video da música.



Estruturado entre inéditas e releituras, o repertório de Simples Assim (Ao Vivo / Vol. 1) aponta para um equilíbrio entre o romantismo característico do cantor e a atmosfera festiva do pagode contemporâneo. Entre as faixas inéditas, também estão presentes Te Amo de Qualquer Jeito (Lary / Diggo / Leo Menezes, Prateado / Junior Garça), Linda e Consciente (Lary / Henrique Casttro / Da Paz / Dan Ferreira / Ricardus) e O Amor É Mais Que Isso (Joel Jota / Allan Lima).



No campo das releituras, o roteiro incorpora as canções Andança (Danilo Caymmi / Edmundo Souto / Paulinho Tapajós), clássico da MPB imortalizado na voz de Beth Carvalho, Amante, Amor, Amiga (Prateado / Picolé), Tem Que Provar Que Merece (André Renato / Xande de Pilares / Gilson Bernini), Encontro Marcado (André Renato / Sereno), Amor Sem Fim (Xande de Pilares / Juliana Diniz), além do medley que resgata dois standards do pagode romântico dos anos 1990: Desejo de Amar (Gabu / Marinheiro) / Deixa Eu Te Amar (Agepê / Camillo / Mauro Silva), popularizados, respectivamente, por Eliana de Lima e Agepê, que agora ganha destaque no lançamento da primeira parte do álbum.

Estão ainda no repertório algumas joias menos exploradas do gênero, como os medleys Se Eu Tivesse o Poder (André Renato / Leandro Fab) / Pronto Pra Guerra (Thiago Alexandre / Caramelo / Leandro Filé) e Amor Singular (Charles André / Riquinho) / Pertinho de Mim (Délcio Luiz /Prateado).



Ao optar por canções “vibrantes e cheias de energia”, como define o próprio Mumuzinho, o artista reafirma a intenção de fazer do registro não apenas um produto audiovisual, mas uma trilha afetiva voltada à celebração — entre amigos, refrões conhecidos e a informalidade que sempre norteou sua comunicação com o público.



“Quando a música é de verdade, ela não precisa de muito. Ela só precisa acontecer. Porque as melhores coisas da vida são simples. Simples assim”, resume o artista.



Confira o repertório de Simples Assim (Ao Vivo / Vol. 1) e o registro audiovisual abaixo:



1. Se Eu Tivesse o Poder / Pronto Pra Guerra

2. Fechadão com o Amor

3. Tem Que Provar Que Merece

4. Desejo de Amar / Deixa Eu Te Amar

5. Andança

6. Amor Sem Fim

7. O Amor é Mais Que Isso

8. Linda e Consciente

9. Amor Singular / Pertinho de Mim

10. Amante, Amor, Amiga

11. Te Amo de Qualquer Jeito

12. Encontro Marcado

