Após show no SXSW, UNNA X lança 'vsf :)' e transforma autocuidado em pop

Depois de chamar atenção durante sua passagem pelo SXSW, em Austin, no Texas, a cantora UNNA X acaba de lançar vsf :), novo single que marca uma das fases mais pessoais e conscientes de sua trajetória artística. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais e chega acompanhada de produção assinada pelos Los Brasileros — trio vencedor do Grammy e responsável por trabalhos com artistas como Anitta, Karol G, Luísa Sonza e CNCO.

Com um título provocativo que equilibra deboche e vulnerabilidade, vsf :) transforma um aparente desabafo em uma reflexão sobre autocuidado, independência emocional e liberdade pessoal. Em vez de seguir uma estética excessivamente polida, a música aposta em uma construção mais humana, emocional e direta, refletindo justamente a proposta central da artista neste novo momento.

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Musicalmente, a faixa mergulha em referências do pop eletrônico contemporâneo, aproximando elementos de drum & bass, synthpop e texturas atmosféricas sem abandonar uma identidade própria. Um dos detalhes mais simbólicos da produção está justamente na decisão de manter o vocal original da demo na versão final da música — escolha artística que reforça o caráter íntimo e espontâneo do lançamento.

“‘vsf :)’ é sobre o momento em que você começa a ocupar o seu próprio mundo. Sobre entender que estar só não é solidão, é reencontro”, explica UNNA X. “Essa música nasce desse lugar de autocuidado honesto. De aprender a se escolher todos os dias, mesmo quando dói.”

O lançamento também reforça o crescimento internacional da cantora. Além da apresentação recente no SXSW — realizada a convite da Billboard Brasil —, UNNA X vem consolidando uma identidade artística que conecta música, comportamento, moda e audiovisual dentro de uma estética pop contemporânea cada vez mais alinhada ao mercado global.

O videoclipe oficial da faixa, dirigido por Laura Liss, amplia visualmente a proposta emocional da música ao explorar temas como liberdade, identidade e desconstrução de expectativas externas. Em vez de buscar perfeição estética, o audiovisual aposta em imagens mais sensoriais e orgânicas, aprofundando a ideia de reencontro consigo mesma presente na canção.

vsf :) também antecipa o primeiro álbum de estúdio da artista, atualmente em fase final de produção. O projeto promete expandir ainda mais o universo sonoro e conceitual desenvolvido por UNNA X nos últimos lançamentos, explorando temas ligados à transformação, pertencimento, autonomia emocional e construção de identidade.

Inspirada por nomes como Charli XCX, Kenya Grace, Rihanna, Lady Gaga e Dua Lipa, a artista vem construindo uma sonoridade que transita entre o pop eletrônico internacional e uma interpretação emocionalmente crua, característica que vem se tornando uma das marcas de sua identidade artística.

Confira: