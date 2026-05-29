Nunca tive esse sonho': voz de Veggari sobre maternidade relembra Anitta

Nas últimas semanas, a atriz hispano-brasileira Veggari voltou a movimentar as redes sociais após falar abertamente sobre maternidade. Aos 29 anos, a artista revelou que não tem planos de ter filhos neste momento da vida, posicionamento que rapidamente foi associado pelos internautas às declarações feitas por Anitta ao longo dos últimos anos.

Segundo Veggari, os questionamentos sobre quando pretende ser mãe são frequentes, mas ela afirma estar focada em outros objetivos pessoais e profissionais. A atriz destacou que a decisão não representa uma rejeição à maternidade, mas sim uma escolha alinhada ao momento que vive atualmente.

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"Eu admiro muito as mães. Tenho amigas e colegas que trabalham o dia inteiro e ainda chegam em casa para cuidar dos filhos. Elas têm todo o meu respeito", declarou.

A artista também ressaltou que considera a maternidade uma responsabilidade que exige preparo emocional, dedicação e disponibilidade. Por isso, acredita que não seria justo assumir esse compromisso sem ter plena convicção de que deseja vivê-lo.

Apesar da decisão atual, Veggari afirma que não descarta completamente a possibilidade de mudar de ideia no futuro, mas reforça que, neste momento, sua atenção está voltada para o crescimento profissional e projetos pessoais.

Liberdade para decidir

As declarações da atriz lembraram imediatamente a postura adotada por Anitta, que em diversas entrevistas já afirmou nunca ter sonhado em ser mãe. A cantora costuma abordar o tema de forma direta e questiona a pressão social que muitas mulheres ainda enfrentam para seguir um modelo tradicional de vida.

"Não tenho nenhuma vontade de ser mãe. Nunca tive esse sonho", declarou Anitta em uma entrevista que repercutiu amplamente nas redes sociais.

