BMS Leaders Table reúne executivos para discutir futuro dos negócios

Goiânia recebe no próximo dia 10 de junho uma nova edição do BMS Leaders Table, encontro que reúne empresários, CEOs, CFOs, diretores e executivos de grandes empresas para uma imersão em temas que impactam diretamente o ambiente de negócios brasileiro. O evento integra uma comunidade nacional de lideranças empresariais criada para promover conexões estratégicas, troca de conhecimento e geração de oportunidades entre profissionais que ocupam posições decisivas em suas organizações.

Idealizado pela BMS Consultoria Tributária, o BMS Leaders Table nasceu da percepção de que os grandes desafios corporativos exigem cada vez mais ambientes qualificados para relacionamento, compartilhamento de experiências e construção de soluções. Em um cenário marcado por transformações econômicas, mudanças regulatórias e avanços tecnológicos, o encontro propõe debates relevantes sobre gestão, liderança, governança, inovação e os impactos da Reforma Tributária nas empresas brasileiras.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para a edição goiana, a curadoria selecionou uma grade de conteúdo centrada em três eixos de máxima relevância para o empresariado brasileiro: os avanços normativos e as decisões estruturais exigidas pela Reforma Tributária; as oportunidades tributárias no campo previdenciário, um dos temas mais subestimados pelas organizações; e o contencioso tributário na transição fiscal, com análise dos problemas já à vista e das disputas que devem dominar os próximos anos.

Palestrantes confirmados

A mesa reúne nomes que são referências nacionais em suas áreas de atuação. A Dra. Juliana Zobaran, executiva C-Level com mais de 20 anos de experiência nas áreas de Impostos, Jurídico e Corporativo, é Diretora de Impostos para a América Latina e o México na Vantiva, uma das maiores companhias globais de tecnologia de mídia. Ao lado dela, o Dr. Tércio Chiavassa, sócio e coordenador da Área Tributária do Pinheiro Neto Advogados, um dos escritórios mais respeitados do país, mestre em Processo Civil pela USP e uma das vozes mais ouvidas no debate sobre o contencioso tributário no Brasil.

A agenda previdenciária ficará a cargo da Dra. Cristiane Matsumoto, sócia da Área Previdenciária do Pinheiro Neto Advogados, professora do Insper e mestre em Direito Previdenciário pela PUC-SP. Completa o painel técnico Cauê Azevedo, Gerente Tributário da BMS, com quase 15 anos de experiência em grandes empresas de auditoria e consultoria, especialista com sólida trajetória em operações de alta complexidade fiscal.

A mediação das discussões será conduzida por Caio Junqueira, apresentador da CNN Brasil, formado em Direito e Jornalismo pela PUC-SP. A escolha não é protocolar. Junqueira transita com desenvoltura entre a linguagem técnica e a comunicação acessível, garantindo que debates de alta densidade cheguem com clareza a todos os presentes.

Ao longo de sua trajetória, o projeto consolidou-se como uma das principais comunidades executivas do país, reunindo nomes de destaque do mercado, especialistas e lideranças empresariais em experiências exclusivas de alto valor agregado. Entre os participantes de edições anteriores estão personalidades como Henrique Meirelles, Mário Sérgio Cortella, Bernardinho, Arthur Igreja e o ministro Luiz Fux, reforçando o posicionamento do evento como espaço de conteúdo qualificado e conexões estratégicas.

A escolha de Goiânia reflete o crescimento da relevância econômica da região Centro-Oeste, que concentra importantes polos do agronegócio, da indústria, dos serviços e da inovação. A expectativa é reunir lideranças de diferentes setores para fomentar discussões sobre competitividade, expansão empresarial, eficiência operacional e os caminhos para o desenvolvimento sustentável dos negócios no país.

Para Rubens Tavares, CEO da BMS Consultoria Tributária e idealizador do projeto, o diferencial do BMS Leaders Table está na qualidade das conexões geradas entre os participantes. “Os grandes negócios surgem a partir de relacionamentos construídos com confiança, troca de experiências e visão estratégica. O BMS Leaders Table foi criado justamente para aproximar líderes que enfrentam desafios semelhantes e buscam crescer por meio do conhecimento, da colaboração e da construção de oportunidades reais”, afirma.

Uma experiência completa: da estratégia ao palco

A programação da noite não se encerra na sala de debates. Após as discussões de alto nível, os convidados são recebidos para um jantar harmonizado com carta de vinhos selecionada, momento pensado para que o networking aconteça em um ambiente de convivência genuína, onde conversas que começaram na mesa de debates continuam de forma mais espontânea à mesa do jantar.

Para fechar a noite, o comediante Diogo Portugal, um dos nomes mais reconhecidos do standup comedy nacional, sobe ao palco. A escolha é deliberada. O BMS Leaders Table entende que bons negócios se fazem entre pessoas que, além de se respeitarem, sabem rir juntas.

A edição conta com o apoio da AGOS, Associação Goiana de Supermercados, entidade que representa um dos setores mais relevantes da economia goiana e que reforça o compromisso do evento com o tecido empresarial local.

Além de liderar a comunidade executiva, a BMS Consultoria Tributária é referência nacional em inteligência tributária e recuperação de créditos fiscais. A empresa já recuperou mais de R$ 9,3 bilhões em créditos tributários para seus clientes, consolidando-se como uma das maiores consultorias especializadas do país e atendendo organizações de diversos segmentos econômicos.