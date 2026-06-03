UNNA X lança o inédito clipe de 'vsf :)'. Assista

Em tempos de excesso de opiniões, cobranças e comparações constantes, aprender a se escolher pode parecer um gesto simples. Mas, para a cantora UNNA X, talvez seja um dos maiores atos de coragem da atualidade. É justamente essa reflexão que ganha força no videoclipe de vsf :), lançado nesta terça-feira (2), ampliando a mensagem apresentada no recente single da artista.

Produzida pelos vencedores do Grammy Los Brasileros, a faixa se destaca por unir sonoridade pop contemporânea, influências eletrônicas e uma abordagem emocional que fala sobre autonomia, autocuidado e a capacidade de encontrar conforto na própria companhia. Agora, o videoclipe aprofunda essa narrativa ao transformar sentimentos em imagens.

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Com direção de Laura Liss, o audiovisual acompanha uma jornada de libertação das expectativas externas e de reconexão com a própria identidade. O resultado é uma obra que propõe menos perfeição e mais autenticidade, reforçando um debate cada vez mais presente entre jovens adultos: a busca por equilíbrio emocional em uma sociedade marcada pela performance constante.

"‘vsf :)’ é sobre o momento em que você começa a ocupar o seu próprio mundo. É sobre entender que estar só não é solidão, é reencontro. Essa música nasce desse lugar de autocuidado que não é perfeito, mas é honesto", afirma a artista.

O lançamento acontece em um momento de expansão na carreira de UNNA X. Após uma apresentação de destaque no SXSW, nos Estados Unidos, a convite da Billboard Brasil, a cantora vem consolidando seu nome como uma das apostas da nova geração do pop nacional. Sua proposta artística combina referências internacionais com uma construção narrativa cada vez mais pessoal e conectada às transformações de sua própria trajetória.

A música integra o primeiro álbum da artista, atualmente em fase final de produção. O projeto promete aprofundar temas como liberdade, identidade, amadurecimento e transformação, ampliando o universo sonoro apresentado em vsf :), que flerta com o drum & bass e outras tendências da música pop global.

Finalista do reality Estrela da Casa, da Globo, onde conquistou o terceiro lugar, UNNA X já abriu shows do rapper Hungria Hip Hop, participou do Brazilian Day e trabalhou ao lado de produtores renomados como Mark Needham, John Young e Vinny Vendito.

Mais do que apresentar um novo capítulo de sua carreira, o videoclipe de vsf :) reforça uma mensagem que atravessa toda a obra da cantora: em um mundo que insiste em dizer quem devemos ser, escolher a própria voz continua sendo um dos maiores gestos de liberdade.

Assista: